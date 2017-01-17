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Детские сады и школы

В г. Всеволожск Ленинградской области введены в эксплуатацию новые детские сады

  • новый детский сад на 160 мест
  • новый детский сад на 160 мест

Новый детский сад на 190 мест в микрорайоне «Южный» города Всеволожск введен в эксплуатацию на два месяца раньше срока.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 8 возрастных групп, стало вторым в городе социальным объектом, введенным в эксплуатацию в конце 2016 года. Первым заработал детский сад на 160 мест, финансирование этого объекта осуществлялось за счет бюджета Ленинградской области.

В 2017 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено строительство еще четырех дошкольных учреждений во Всеволожском районе общей вместимостью 830 мест. Кроме того, предусмотрено приобретение у инвесторов еще двух детских садов — в поселке Агалатово и во Всеволожск.

  • новый детский сад на 190 мест
  • новый детский сад на 190 мест
http://asninfo.ru/news/72113-v-yuzhnom-dosrochno-vveli-detsad

Ленинградская область, новый детсад
  • Комментарий удален
  • Нет аватара zspe
    17.01.1716:27:53

    Цветовая гамма фасадов и веранд не очень жизнерадостная.

    #875915
  • Нет аватара Maximka
    18.01.1712:47:44

          

    #876191
  • Нет аватара Alpha-Omega
    18.01.1722:12:29

    Руки оторвать архитекторам, которые абсолютно бездумно размещают такие вот детские площадки на прилегающей территории. И эти убожества кочуют из проекта в проект.

    #876323
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