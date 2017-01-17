В г. Всеволожск Ленинградской области введены в эксплуатацию новые детские сады



новый детский сад на 160 мест

Новый детский сад на 190 мест в микрорайоне «Южный» города Всеволожск введен в эксплуатацию на два месяца раньше срока.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 8 возрастных групп, стало вторым в городе социальным объектом, введенным в эксплуатацию в конце 2016 года. Первым заработал детский сад на 160 мест, финансирование этого объекта осуществлялось за счет бюджета Ленинградской области.

В 2017 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено строительство еще четырех дошкольных учреждений во Всеволожском районе общей вместимостью 830 мест. Кроме того, предусмотрено приобретение у инвесторов еще двух детских садов — в поселке Агалатово и во Всеволожск.