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Производство

Новая модель полуприцепа-контейнеровоза от отечественной марки Grunwald

В сезоне 2016/2017 года калининградская компания Grunwald намерена расширить линейку предлагаемых комплектаций полуприцепов-контейнеровозов. Цель программы — удовлетворение запросов транспортных компаний за счет максимальной вариативности модельного ряда. Первым шагом стал запуск в серийное производство модели для перевозки стандартных 20-футовых контейнеров.

Идею подсказали перевозчики, а инженеры Grunwald оперативно воплотили ее в жизнь. Собственная масса полуприцепа не превышает 4000 кг. При полной массе в 38 000 кг полезная нагрузка достигает 34 000 кг, а нагрузка на седло допускается в 11 000 кг. Высота седельно-сцепного устройства составляет 1 150 мм, погрузочная высота — 1 316 мм. Комплектацию дополняет запасное колесо, рабочая площадка в задней части рамы и ящик для хранения необходимых в работе инструментов.

Первая товарная единица уже поставлена заказчику. Этот полуприцеп пройдет специальное дооборудование и будет работать на Дальнем Востоке. Конечный заказчик — Федеральное государственное унитарное предприятие — доверило технике Grunwald ответственный участок транспортировки радиоактивных отходов.

Стратегия компании Grunwald в сегменте контейнеровозов — достижение лидерства на российском рынке новой техники. С этой целью расширяется не только линейка стандартных моделей, но и технический бэкграунд специалистов Grunwald реализуется в проектах сложных контейнеровозов, предназначенных для решения конкретных транспортных задач в непростых условиях.

http://grunwaldtrailers.ru/news/news/818/

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  • Крым Наш
    18.01.1700:06:49

    Лучший контенеровоз: зад на пневматике удлиняется — укорачивается, середина тоже удлиняется — укорачивается. По посадке универсален, и на два 20-ти футовых и на один 40-ка футовый. Передняя ось поднимается автоматически от массы загрузки. Такой НАШ НОВЫЙ должен продаваться по цене б/у иностранного, самой бедной комплектации. Тогда да, я пойму, что наши что-то сделали, а не ввезли из-за границы по левым схемам уклонения от налогообложения дешёвый импорт.

    #876073
    • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
      18.01.1705:34:06

      Телескопы невыгодны, они стоят как 2-3 обычных, а служат гораздо меньше да и особо смысла не имеют. Две полных 20-ки никто не повезёт, осей не хватит, грузят-то их обычно под завязку.

      В портах у фирм-перевозчиков тележек в полтора-два раза больше, чем тягачей, всевозможных размеров и возрастов.

      #876113
      • Крым Наш
        18.01.1711:10:52

        Возят, ещё как. Практически вся «америка» везёт по два 20-ти футовых. А про перегруз — это вы зерновозам расскажите. ))) Перегрузы проходятся на постах от 1000 до 2500 руб.

        #876165
        • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
          18.01.1711:55:03

          Америка…

          Вы ещё про транс-австралийские автопоезда расскажите в три и более прицепов.

          В Европе от Дублина до Магадана нагрузка на ось регламентируется весьма строго.

          Вот я, например, почему-то знаю, что от порта Рига в Латвии до склада в Нижнем Тагиле в России 27 весовых (подавляющее большинство в России) с весьма злобными мужиками, и все, кто у нас грузится эту «на ось» считают крайне тщательно.

          #876173
          • Крым Наш
            18.01.1712:07:51

            «Америкой» мы называем тягачи оттуда. Это совсем не имелось ввиду про местность. ) По ЮФО америка в основном по две 20-ки таскает.

            #876177
            • von_gobelen von_gobelen
              18.01.1718:35:09

              У «Американцев» полная масса регламентированная — 34,5 тн, а то, что их грузят до 60 — проблема перевозчика, а не автомобиля.

              #876262
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      18.01.1709:00:13

      Чтобы возить два 20-футовых надо два прицепа или один длинный, все просто, кому нужен ваш телескоп? По поводу двух контейнеров — это вам в ГАИ дорога, штраф оплачивать

      По поводу импорта — пожал бы руку, действительно, даже если посмотреть на фото в статье видно что оси BPW, вижу лапы заморские тоже стоят, хотя скорее всего и российской сборки. Уверен, если заглянуть за раму можно увидеть энергоаккумуляторы и пневмобаллоны иностранных производителей и это еще не весь список

      Отредактировано: Ray D_MIX~13:11 18.01.17
      #876137
      • Багин Михаил
        18.01.1710:38:45

        Производители — заложники ситуации. Все отечественные заводы рады бы произвести 100% импорт замещение, да не чем… Нет аналогов с сопоставимыми характеристиками. А продукт должен быть конкуренто способным. Все компоненты, которые реально закупать в России — здесь и закупается — сталь, алюминий, пластиковые элементы, резина, колесные диски и т. д. А то что WABCO и BPW — мировые лидеры — так это не вина российских прицепщиков.

        #876157
        • Нет аватара Иванушка
          18.01.1719:24:06

          Багин Михаил, Все верно! России очень сложно простейшее копирование изделий как это делают Китайцы, ну, а про разработку своих я вообще молчу, ведь для этого нужно иметь целый штат ученых инженеров и конструкторов…    (( ведь спутники и ракеты у нас запускают НЛО    

          Обсурд, но блин такова реальность к сожалению…

          #876278
    • Багин Михаил
      18.01.1710:48:49

      Глубокое заблуждение. Такой контейнеровоз будет стоить как два обычных низкорамных. Рынка по ним — нет.

      По две 20-ки никто не возит — не пройдет по весам.

      Механизм подъемной оси ставится на любую модель, хоть автоматический, хоть принудительный.

      По цене: новый не может стоит как б/у, это наивно. Без европейских комплектующих конкурентоспособного продукта не сделать, таковы реалии — нет российских аналогов такого же уровня.

      #876158
  • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
    18.01.1705:42:15

    Это не «стандартная двадцатка».

    Это исполненный в 20' раме некий страшный тяжеловес, 34 тонны — ужасно много.

    Собственно трёхосная тележка на коротком прицепе и намекает.

    Впрочем в статье и заказчик показан совсем не простой.

    Отредактировано: samgalaxyace123 galaxyace123~05:43 18.01.17
    #876114
    • Багин Михаил
      18.01.1710:32:07

      Наоборот легковес) Вес полуприцепа — 4 000 кг. — это соответствует средним показателям для этого класса. А 34 т — это полезная нагрузка.

      #876151
      • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
        18.01.1712:02:03

        Я о грузе, который

        модели для перевозки стандартных 20-футовых контейнеров

        Обычный гросс двадцатки — 24-26 тонн. 30-30.5 тонн — это уже нечто исключительное, и подлежит особому режиму — краны, штабелирование, согласование линии и/или железки.

        Тут речь идёт о 34 тоннах.

        Отредактировано: samgalaxyace123 galaxyace123~12:02 18.01.17
        #876176
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