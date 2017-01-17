Новая модель полуприцепа-контейнеровоза от отечественной марки Grunwald
Идею подсказали перевозчики, а инженеры Grunwald оперативно воплотили ее в жизнь. Собственная масса полуприцепа не превышает 4000 кг. При полной массе в 38 000 кг полезная нагрузка достигает 34 000 кг, а нагрузка на седло допускается в 11 000 кг. Высота седельно-сцепного устройства составляет 1 150 мм, погрузочная высота — 1 316 мм. Комплектацию дополняет запасное колесо, рабочая площадка в задней части рамы и ящик для хранения необходимых в работе инструментов.
Первая товарная единица уже поставлена заказчику. Этот полуприцеп пройдет специальное дооборудование и будет работать на Дальнем Востоке. Конечный заказчик — Федеральное государственное унитарное предприятие — доверило технике Grunwald ответственный участок транспортировки радиоактивных отходов.
Стратегия компании Grunwald в сегменте контейнеровозов — достижение лидерства на российском рынке новой техники. С этой целью расширяется не только линейка стандартных моделей, но и технический бэкграунд специалистов Grunwald реализуется в проектах сложных контейнеровозов, предназначенных для решения конкретных транспортных задач в непростых условиях.
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- Макс Левин
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