Ленинградская область увеличивает пашню

Мелиоративные мероприятия в Ленинградской области позволили дополнительно ввести в сельхоз оборот 2,8 тыс. га.

Мелиоративные мероприятия в течение года проводились на 86 объектах 41 хозяйства в 13 районах Ленинградской области. Также в результате проведения реконструкции и капитального ремонта в строй возвращено почти 3,5 тыс. га осушительных систем.

В 2017 году на финансирование мелиоративных работ в Ленинградской области запланировано 242 млн рублей, что в 2 раза превышает затраты 2016 года, 89% этой суммы, 215 млн рублей, — средства областного бюджета. Бюджетная поддержка позволит использовать эффективно еще почти 7 тыс. га сельхозземель.