Ленинградская область увеличивает пашню
Мелиоративные мероприятия в Ленинградской области позволили дополнительно ввести в сельхоз оборот 2,8 тыс. га.
Мелиоративные мероприятия в течение года проводились на 86 объектах 41 хозяйства в 13 районах Ленинградской области. Также в результате проведения реконструкции и капитального ремонта в строй возвращено почти 3,5 тыс. га осушительных систем.
В 2017 году на финансирование мелиоративных работ в Ленинградской области запланировано 242 млн рублей, что в 2 раза превышает затраты 2016 года, 89% этой суммы, 215 млн рублей, — средства областного бюджета. Бюджетная поддержка позволит использовать эффективно еще почти 7 тыс. га сельхозземель.
- Светозаров Иван
- 17.01.201717:36
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