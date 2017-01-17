Добавить статью
Сельское хозяйство

Ленинградская область увеличивает пашню

Мелиоративные мероприятия в Ленинградской области позволили дополнительно ввести в сельхоз оборот 2,8 тыс. га.

Мелиоративные мероприятия в течение года проводились на 86 объектах 41 хозяйства в 13 районах Ленинградской области. Также в результате проведения реконструкции и капитального ремонта в строй возвращено почти 3,5 тыс. га осушительных систем.

В 2017 году на финансирование мелиоративных работ в Ленинградской области запланировано 242 млн рублей, что в 2 раза превышает затраты 2016 года, 89% этой суммы, 215 млн рублей, — средства областного бюджета. Бюджетная поддержка позволит использовать эффективно еще почти 7 тыс. га сельхозземель.

http://www.lenobl.ru/news23246.html

Ленинградская область
  • Нет аватара WJ
    17.01.1721:15:12

    Давно пора. Ленобласть всегда производила удручающее впечатление по количеству брошенных земель и погнилых деревень не только в сравнении с Финляндией, но и в сравнении даже с Подмосковьем. Понятно, что на севере в принципе сложнее что-то растить чем на Кубани, но скандинавские и прибалтийские соседи намекают, что аграрный потенциал Ленобласти крайне недооценён, тем более при современном сельском хозяйстве.

    Фактически нужно всерьёз говорить об освоении северной целины — не всё же свиней растить под Питером и тем ограничиваться.

    #876028
    • megajob megajob
      18.01.1711:35:45

      А чем это вам свинюшке не угодили     могет ви такие Эврэй или мусульманин?     Таки это наша земля, хотим — снивюх ростим, не хотим — собак кушать будем аки корейцы.    

      А если серьезно, то на самом деле чем больше тут будут свинюх ростить — тем лучше. Авось цены снизяться. А ростить в нашем климате акромя капусты что-то очень экономически стремно.     То дождями все зальет, то засохнет все, да да — Засохнет, как бы это смешно не звучало. Так что возрождение сх. в нашей области обязательно нужно предварять системами переработки и длительного хранения овощей (порушено как и везде).

      Кстати последнее время в России пользительная тенденция увеличения потребления и «выработки» разных ягод! Вот этого добра у нас выращивать в больших объемах.       

      #876170
      • Комментарий удален
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    18.01.1709:26:17

    «Целина» эта рукотворная — за 25 лет.

    #876143
  • Нет аватара srustemr
    18.01.1710:58:11

    В студенчестве помню собирали и морковь и капусту — не плохой был урожай

    #876161
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru