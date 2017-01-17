В поселке Новая Малыкла Ульяновской области заработал ФОК с бассейном

Спортивный комплекс «Факел», в котором разместился большой зал для игровых видов спорта, тренажерные залы для атлетической гимнастики и борьбы, 25-метровый бассейн и восстановительный центр с сауной, сможет ежедневно принимать около тысячи посетителей.

Здесь будет действовать центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО, а для воспитанников местной детско-юношеской спортивной школы откроются секции по плаванию, футболу, борьбе и баскетболу.

Всего на строительство объекта из регионального, федерального и муниципального бюджетов было выделено более 140 млн рублей.