В поселке Новая Малыкла Ульяновской области заработал ФОК с бассейном
Спортивный комплекс «Факел», в котором разместился большой зал для игровых видов спорта, тренажерные залы для атлетической гимнастики и борьбы, 25-метровый бассейн и восстановительный центр с сауной, сможет ежедневно принимать около тысячи посетителей.
Здесь будет действовать центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО, а для воспитанников местной детско-юношеской спортивной школы откроются секции по плаванию, футболу, борьбе и баскетболу.
Всего на строительство объекта из регионального, федерального и муниципального бюджетов было выделено более 140 млн рублей.
- Светозаров Иван
- 17.01.201717:43
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18.01.1710:32:59
18.01.1716:59:27