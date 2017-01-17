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Спортивные объекты

В поселке Новая Малыкла Ульяновской области заработал ФОК с бассейном

Спортивный комплекс «Факел», в котором разместился большой зал для игровых видов спорта, тренажерные залы для атлетической гимнастики и борьбы, 25-метровый бассейн и восстановительный центр с сауной, сможет ежедневно принимать около тысячи посетителей.

Здесь будет действовать центр тестирования Всероссийского комплекса ГТО, а для воспитанников местной детско-юношеской спортивной школы откроются секции по плаванию, футболу, борьбе и баскетболу.

Всего на строительство объекта из регионального, федерального и муниципального бюджетов было выделено более 140 млн рублей.

  • http://www.ulgov.ru/pub/images/atts/news/gallery/170116fok69.jpg
  • http://www.ulgov.ru/pub/images/atts/news/gallery/170116fok69.jpg

http://www.ulgov.ru/news/regional/2017.01.17/45492/

спортивные объекты, Ульяновская область
  • Нет аватара Иванушка
    18.01.1710:32:59

    Молодцы!!!

    #876153
  • Нет аватара Натали
    18.01.1716:59:27

    Это просто отлично, что не только в городах, но и в посёлках открывают спортивные объекты!   

    #876247
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