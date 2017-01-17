В Пензенской области открыт дворец водных видов спорта «Дельфин»

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 50 метров построен в г. Спутник Пензенского района в рамках программы «Газпром — детям». Инвестиции в проект составили более 460 млн рублей.

Спортивный комплекс включает: бассейн размером 50×25 метров, с пропускной способностью 120 человек в смену, учебный бассейн, с пропускной способностью 20 человек в смену, зал подготовительных занятий. В помещении основного бассейна расположена трибуна на 600 зрительских мест.

За прошедшие 10 лет компанией «Газпром» профинансировано строительство 1443 спортивных и культурных объектов в 73-х субъектах Российской Федерации. В Пензенской области ФОК в Спутнике — один из них, второй — дворец спорта с ледовой ареной скоро будет открыт в Нижнем Ломове. Кроме того, на территории муниципальных образований региона введены в эксплуатацию 10 многофункциональных спортивных площадок.