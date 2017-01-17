Завершен первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса в Тюменской области

Завершен первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса ГК «Дамате» и компании Danone в Голышмановском районе Тюменской области.

3100 коров голштино-фризской породы поставлены на ферму, вторая часть завоза запланирована на апрель — май 2017 года. Всего новый молочный комплекс рассчитан на 4600 голов.

Основными поставщиками поголовья для Тюменской области стали Голландия и Германия. Новое стадо состоит из телок 6-12 месяцев, а также нетелей со сроками стельности до шести месяцев. Таким образом, первое молоко ожидают на ферме уже в марте 2017 года.

Вторая часть поголовья -1850 голов — будет завезена на ферму в апреле — мае 2017 года. Комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию в июле 2017 года.

Уже в этом году предприятие планирует произвести 4,8 тысяч тонн молока, из которых 4,3 тысячи тонн — молоко высшего сорта. Оно будет отправлено на перерабатывающие заводы компании Danone.

После выхода на полную мощность комплекс будет производить порядка 40 тысяч тонн молока в год. Предприятие станет крупнейшим производителем молока-сырья в Тюменской области.

Строительство молочно-товарного комплекса на 4600 голов в Голышмановском районе Тюменской области было начато компаниями «Дамате» и Danone в конце 2015 года в рамках подписанного ранее соглашения. Проект стоимостью 5,6 млрд рублей финансируется за счет собственных средств ГК «Дамате», банковского финансирования со стороны АО «Россельхозбанк» и инвестиций компании Danone.