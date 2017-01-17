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Производство

В Московской области запущено производство таблеток для посудомоечных машин

В подмосковном городе Химки открылось первое в России производство таблеток и соли для посудомоечных машин полного цикла. Компания «Интакт» на современном высокопроизводительном оборудовании наладила выпуск высококачественных таблеток для посудомоечных машин из отечественного сырья. Оборудование позволяет выпускать весь современный спектр видов и типов таблеток и полностью удовлетворить спрос на данный вид продукции на отечественном рынке. Так же компания выпускает соль для посудомоечных машин высшего качества и работает над другими направлениями импортозамещения для удовлетворения потребностей российского рынка.

Инвестиции компании в производство составили 120 млн рублей, как собственных так и заемных средств. Благодаря новому производству создано 27 новых рабочих мест, на которых трудятся высокопрофессиональные сотрудники: наладчики станков с ЧПУ, инженера и химики.

Таблетки выпускаются как с применением фосфатов, так и в экологическом безфосфатном вырианте под брендом «Elly». Таблетки выпускаются как в однослойном исполнении так и в многослойном.

http://www.elly-tab.ru

новое производство, таблетки для посудомоечных машин, соль для посудомоечных машин, импортозамещение
  • energyspike.livejournal.com energyspike
    18.01.1714:02:39

    Это конечно всё хорошо, но в сетевых магазинах они где-нибудь продаются? Во всяких Глобусах/Ашанах приобретается львиная доля такой продукции. Без этого вряд ли будут серьёзные продажи.

    Сам пользуюсь исключительно жёсткой фосфатной химией в сочетании с заправкой эко-ополаскивателем, чтобы вся она потом смывалась. Безфосфатная посудомоечная химия типа Эковера это какая-то пародия на моющее средство, нифига не отмывающая и оставляющая налёт в виде порошка, если программу с температурой выше 50 градусов поставить.

    #876204
  • Нет аватара flankern
    18.01.1716:28:17

    Давно пора. А то технологии не ракетостроение все-таки, а цена на импортные таблетки как луноход запустить. Посмотрел — стоят 70 штук 500 рублей, что раза в 2-3 дешевле импорта. Вот только осталось в сетевых магазинах эти таблетки увидеть. Глобус-ашан-перекрестки — там основные продажи должны быть.

    #876241
  • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
    18.01.1718:00:05

    Либо они под собственным брендом на рынке,либо уйдут под бренды магазинов(КД, Ваш Выбор, ДешевлеВсех, 365, Лента и прочие).

    В принципе, ничего плохого для потребителя…

    Отредактировано: Евгений Бубнов~18:00 18.01.17
    #876259
  • Александр Прис Александр Прис
    18.01.1718:39:03

    Я думаю, что реализация товара, даже качественного и существенно более дешевого чем импортные аналоги это действительно проблема для Российского рынка. Зайти в сети не самая простая задача по ряду, всем известных причин. Данная продукция уже продается под СТМ в Ашане и «Пятерочке»

    #876263
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