В Московской области запущено производство таблеток для посудомоечных машин

В подмосковном городе Химки открылось первое в России производство таблеток и соли для посудомоечных машин полного цикла. Компания «Интакт» на современном высокопроизводительном оборудовании наладила выпуск высококачественных таблеток для посудомоечных машин из отечественного сырья. Оборудование позволяет выпускать весь современный спектр видов и типов таблеток и полностью удовлетворить спрос на данный вид продукции на отечественном рынке. Так же компания выпускает соль для посудомоечных машин высшего качества и работает над другими направлениями импортозамещения для удовлетворения потребностей российского рынка.

Инвестиции компании в производство составили 120 млн рублей, как собственных так и заемных средств. Благодаря новому производству создано 27 новых рабочих мест, на которых трудятся высокопрофессиональные сотрудники: наладчики станков с ЧПУ, инженера и химики.

Таблетки выпускаются как с применением фосфатов, так и в экологическом безфосфатном вырианте под брендом «Elly». Таблетки выпускаются как в однослойном исполнении так и в многослойном.