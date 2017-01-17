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Производство

ОМЗ-Спецсталь завершила производство заготовок для сепараторов для проекта «Сахалин-2»

  • ОМЗ-Спецсталь г. Колпино Ленинградская обл.
  • ОМЗ-Спецсталь г. Колпино Ленинградская обл.

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, полностью завершила изготовление металлургических заготовок для сепараторов по заказу Ижорских заводов, также входящих в Группу ОМЗ.

Впервые на производственном объекте компании «Сахалин Энерджи» будут использоваться сепараторы российского производства. Подобное партнерство особенно актуально в рамках развития программ импортозамещения и способствует появлению качественной и конкурентоспособной отечественной продукции.

Напомним, в настоящее время из металлургических заготовок (листа марки стали SA-516 Gr70), поставленных компанией ОМЗ-Спецсталь, на Ижорских заводах ведется изготовление сепараторов для дожимной компрессорной станции объединенного берегового технического комплекса (ОБТК) проекта «Сахалин-2».

Договор с компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») на изготовление и поставку оборудования был подписан в мае 2016 года. Оборудование будет установлено на дожимной компрессорной станции ОБТК. Внутренний диаметр изделий — 4,5 метра, длина — 26,3 метра, толщина стенки — 153 миллиметра. Сепараторы будут выдерживать давление до 100 бар. Общий вес оборудования составит около 1000 тонн. Сепараторы необходимы для подготовки газа, поступающего с морской платформы «Лунская-А» (ЛУН-А), к дальнейшей транспортировке на юг острова.

Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый и пока единственный в России завод по производству сжиженного природного газа, который производит около 4% мирового объема СПГ.

Основными покупателями нефти и СПГ, произведенными «Сахалин Энерджи», являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

http://www.omz.ru/news?id=702

Сахалин- 2, ОМЗ - Спецсталь, Ижорские заводы, сепараторы, импортозамещение
  • goryachee_leto goryachee_leto
    18.01.1701:56:27

    Компания ОМЗ-Спецсталь

    Адрес бы производства указать.

    #876102
    • Нет аватара isya
      18.01.1702:04:18

      ОМЗ-Спецсталь

      Контакты

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      Телефон: +7 (812) 322-80-07

      Факс: +7 (812) 322-80-07

      E-mail: specsteel@omzglobal.com

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