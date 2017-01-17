ОМЗ-Спецсталь завершила производство заготовок для сепараторов для проекта «Сахалин-2»



ОМЗ-Спецсталь г. Колпино Ленинградская обл.

Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, полностью завершила изготовление металлургических заготовок для сепараторов по заказу Ижорских заводов, также входящих в Группу ОМЗ.

Впервые на производственном объекте компании «Сахалин Энерджи» будут использоваться сепараторы российского производства. Подобное партнерство особенно актуально в рамках развития программ импортозамещения и способствует появлению качественной и конкурентоспособной отечественной продукции.

Напомним, в настоящее время из металлургических заготовок (листа марки стали SA-516 Gr70), поставленных компанией ОМЗ-Спецсталь, на Ижорских заводах ведется изготовление сепараторов для дожимной компрессорной станции объединенного берегового технического комплекса (ОБТК) проекта «Сахалин-2».

Договор с компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») на изготовление и поставку оборудования был подписан в мае 2016 года. Оборудование будет установлено на дожимной компрессорной станции ОБТК. Внутренний диаметр изделий — 4,5 метра, длина — 26,3 метра, толщина стенки — 153 миллиметра. Сепараторы будут выдерживать давление до 100 бар. Общий вес оборудования составит около 1000 тонн. Сепараторы необходимы для подготовки газа, поступающего с морской платформы «Лунская-А» (ЛУН-А), к дальнейшей транспортировке на юг острова.

Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый и пока единственный в России завод по производству сжиженного природного газа, который производит около 4% мирового объема СПГ.

Основными покупателями нефти и СПГ, произведенными «Сахалин Энерджи», являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.