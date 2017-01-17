Ледовая арена открыта в Московской области

Ледовая арена имени С. В. Федорова построена в г. Сергиев Посад в рамках программы «Спорт Подмосковья». Спортивный комплекс сдан в эксплуатацию в конце декабря прошлого года, а первых спортсменов принял уже 2 января 2017 года. Ежедневно сюда приходят до тысячи детей. В спорткомплексе работают секции по хоккею и фигурному катанию.

В Сергиевом Посаде очень популярен хоккей. В районе 46 команд, 29 из которых — это детские. В первенстве Сергиево-Посадского района по хоккею участвуют более 800 человек. С открытием нового комплекса и тренировки, и соревнования выходят на качественно иной уровень.

В этом году в Московской области запланировано открытие еще 16 ФОКов.