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Спортивные объекты

Ледовая арена открыта в Московской области

Ледовая арена имени С. В. Федорова построена в г. Сергиев Посад в рамках программы «Спорт Подмосковья». Спортивный комплекс сдан в эксплуатацию в конце декабря прошлого года, а первых спортсменов принял уже 2 января 2017 года. Ежедневно сюда приходят до тысячи детей. В спорткомплексе работают секции по хоккею и фигурному катанию.

В Сергиевом Посаде очень популярен хоккей. В районе 46 команд, 29 из которых — это детские. В первенстве Сергиево-Посадского района по хоккею участвуют более 800 человек. С открытием нового комплекса и тренировки, и соревнования выходят на качественно иной уровень.

В этом году в Московской области запланировано открытие еще 16 ФОКов.

http://360tv.ru/news/andrej-vorobev-osmotrel-samyj-novyj-fok-podmoskovya-88340/

Московская область, спортивные объекты
  • Dm. M. Dm. M.
    18.01.1709:16:01

    Кто такой Федоров? Если генеральный менеджер ЦСКА, то как-то нескромно, имхо.

    #876141
    • Светозаров Иван Светозаров Иван
      18.01.1709:39:56

      хокке

      Серге́й Ви́кторович Фёдоров (13 декабря 1969, Псков, СССР) — советский и российский хоккеист, центральный нападающий, в настоящее время — генеральный менеджер клуба ЦСКА.

      Фёдоров провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Детройт Ред Уингз» и выиграл с клубом три Кубка Стэнли. В «Детройте» он заработал репутацию одного из лучших хоккеистов поколения, одинаково эффективно играющего в нападении и защите. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ. После ухода из «Детройта» в 2003 году Фёдоров выступал за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей и набрал 1179 очков. Карьеру игрока он завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге». В составе сборной Фёдоров стал трёхкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр. В 2015 году был включён в Зал хоккейной славы[1].

      #876144
      • Dm. M. Dm. M.
        18.01.1714:16:19

        Спасибо за цитату из Википедии )) Вопрос моральный, нескромно, понимаешь?

        А как хоккеист, он для меня, болельщика ЦСКА, вне всяких сомнений. Да и в НХЛ, кто не помнит великолепную пятерку в Красных Крыльях в начале 90-х? Противостояние с Лавиной. Только Константинова жалко, погиб на взлете карьеры…

        #876206
  • dryuncher dryuncher
    18.01.1716:06:34

    Опять на серые тона переходим(( лет через пять когда начнет все облезать будет вид как у советского типового дома годов 70-х

    #876238
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