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Судостроение и судоходство

Штамповки «Уралкуза» для корабельных установок прошли приемку морского регистра судоходства

Продукция «Уральской кузницы» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») успешно прошла приемку «Российского морского регистра судоходства». Федеральная инспекционная комиссия выдала сертификаты соответствия на штамповки из жаропрочной коррозионностойкой нержавеющей стали, предназначенные для корабельных силовых энергетических установок одного из моторостроительных заводов.

Соответствие штамповок требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта подтвердили инженеры-инспекторы Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства».

«Уральская кузница» — традиционный поставщик продукции для морского судостроения. Предприятие выпускает коленчатые валы, крышки и стержни шатунов, которые используются при изготовлении судовых двигателей.

Все комплектующие для морских судов в обязательном порядке проходят федеральную приемку, так как от их качества напрямую зависит безопасность мореплавания. Поставлять такую продукцию могут только сертифицированные предприятия. «Уральская кузница» получила свидетельство официального изготовителя продукции для строительства морских судов в 2015 году сроком на пять лет. Ежегодно эксперты «Российского морского регистра судоходства» проводят освидетельствование предприятия для подтверждения действующего свидетельства: инспектируют технологический процесс изготовления продукции, проводимые измерения и испытания, уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала, систему менеджмента качества.

http://uralpress.ru/news/2017/01/18/shtampovki-uralskoy-kuznicy-uspeshno-proshla-priemku-rossiyskogo-morskogo-registra

Челябинская область, Чебаркуль, Уралкуз, Мечел
  • A_SEVER A_SEVER
    18.01.1710:34:36

    Просьба не забывать добавлять теги с названием города и региона, кавычки у названий компаний в тэгах можно не писать.

    Перенёс в блог «Судостроение».

    #876154
  • Сергей Отческих Сергей Отческих
    18.01.1711:06:46

    предназначенные для корабельных силовых энергетических установок одного из моторостроительных заводов.

    что это за завод интересно

    заметке плюсик

    Отредактировано: Сергей Отческих~11:07 18.01.17
    #876163
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