ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» приняло в эксплуатацию новый экскаватор производства Уралмашзавода

ЭКГ-18 № 7 запущен в работу на Калтанском угольном разрезе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК-Холдинг). В течение 2016 года угольщики с АО «УК «Кузбассразрезуголь» уже получили уралмашевский экскаватор ЭКГ-18 № 5 для разреза Бачатский. Машина смонтирована и успешно работает.

Технологии, применённые при разработках приводной части новых ЭКГ, позволяют обеспечить машине более плавный ход и управляемость. Кроме того, они оборудованы современной информационно-диагностической системой, благодаря которой машинист видит положение экскаватора в забое и работу его узлов на мониторе в online-режиме.

В рамках большой программы по изготовлению горного оборудования для УГМК-Холдинга при поддержке Газпромбанка в 2017 году УК «Кузбассразрезуголь» получит от Уралмашзавода и первую, самую мощную машину ЭКГ-35: первые узлы и механизмы экскаватора уже поступили на Краснобродский угольный разрез, где он будет проходить испытания в промышленных условиях.

Новинкой Уралмашзавод сможет потеснить таких конкурентов, как американские Catterpillar и P&H Mining Equipment Inc. Но в первую очередь екатеринбургский промышленник намерен потеснить китайского машиностроителя TZ c его моделью гусеничного экскаватора WK-35.

Уралмашевский экскаватор превосходит китайского конкурента по линейным параметрам рабочего оборудования — радиусу копания и зачистки, а также высот копания. За счет этого объем экскавации с одной переустановки экскаватора больше на 10%, чем у конкурента.

— Эксплуатация ЭКГ-35 на карьере в Кузбассе позволит привлечь интерес других промышленных предприятий. Если машина будет эффективно работать, мы сможем привозить делегации с других предприятий. Нам хочется поставить этот проект на поток», — рассказал директор дивизиона «Горное оборудование» Михаил Гуницев.

Поставку основной партии оборудования для нового ЭКГ-35 планируется осуществить в феврале 2017 года. После этого начнется монтаж машины. По словам специалистов, российские большие экскаваторы не уступают зарубежным аналогам в производительности, при этом затраты на их эксплуатацию оказываются значительно меньше, чем для подобных машин иностранного производства.