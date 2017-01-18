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Российские проекты за рубежом

«Газпром нефть» завершила проект модернизации электросетей в районе месторождения Бадра в Ираке

В ходе работ по электрификации округа Бадра были установлены 59 трансформаторов, 2808 опор линий электропередач, 580 фонарных столбов, уложено более 200 километров алюминиевых проводов и подвесных кабелей. По данным Управления электроснабжения провинции Васит, в настоящее время это самый крупный проект реконструкции электросетей, осуществленный в этой провинции, а округ Бадра с входящими в него населенными пунктами лидирует в регионе по уровню обеспеченности энергетической инфраструктурой.

В рамках программы освоения месторождения «Газпром нефть Бадра» реализует масштабный проект развития территорий присутствия. В частности, после ввода в эксплуатацию установки комплексной подготовки газа основная часть товарной продукции по трубопроводу будет поступать на электростанцию Аз-Зубайдия в 100 км к юго-востоку от Багдада, что позволит значительно увеличить производство электроэнергии в Ираке и сыграет важную роль в обеспечении стабильного электроснабжения нескольких провинций страны. Кроме того, сухой товарный газ будет поставляться на собственную газотурбинную электростанцию, которая снабжает электричеством жилой комплекс «Газпром нефть Бадра», а также обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в город Бадра и прилегающие населенные пункты.

  • Месторождение Бадра, Ирак
  • Месторождение Бадра, Ирак

В течение 2012-2016 гг. «Газпром нефть Бадра» реализовала ряд крупных социальных проектов в провинции Васит: в городской больнице города Бадры был проведен ремонт и установлено современное медицинское оборудование, приобретены два автомобиля скорой помощи. Кроме того, «Газпром нефть Бадра» обеспечила компьютерами городские школы и построила три новых школьных здания в Бадре, Зурбатые и Джассане.

В настоящее время на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) месторождения Бадра в Ираке ведутся пуско-наладочные работы. Установка производительностью 1,6 млрд куб. м в год предназначена для сжатия, очистки и осушки попутного нефтяного газа (ПНГ). После ввода в эксплуатацию всех объектов газовой инфраструктуры уровень утилизации ПНГ на месторождении Бадра достигнет 99%. УКПГ обеспечит сырьем электростанцию Аз-Зубайдия в 100 км на юго-востоку от Багдада, а также собственную газотурбинную электростанцию производительностью 123,5 мВт.

«Освоение месторождения Бадра осуществляется в контексте расширения экономического сотрудничества России и Республики Ирак и занимает особое место в портфеле активов „Газпром нефти“. Бадра — первый зарубежный проект компании, полностью созданный командой „Газпром нефти“. По итогам 2016 года добыча нефти на месторождении Бадра вплотную приблизится к 3 млн тонн — это также рекордный показатель для зарубежных подразделений нашей компании», — сказал генеральный директор ООО «Газпромнефть-

http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1116075/

Газпром нефть, Газпром нефть Бадра, Ирак
  • Нет аватара elena.shendrik
    18.01.1722:06:57

    За чей счёт делали? Опять за свой в рамках «гуманитарной помощи?

    #876320
    • Human RS Human RS
      18.01.1722:38:55

      Скорее в первую очередь для нужд Газпром нефти.

      Отредактировано: Human RS~22:39 18.01.17
      #876333
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