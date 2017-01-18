2016 год вывел агрохолдинг «Лукоз» в лидеры отрасли

Молочное козоводство в России до недавнего времени казалось уделом фермеров-энтузиастов. Законодатели не воспринимали отрасль всерьез, а для потребителей продукты из козьего молока были сродни экзотике. Однако ситуация постепенно меняется — и это во многом заслуга руководства и сотрудников козьих ферм «Лукоз» и «Лукоз Саба», а также Сернурского сырзавода, объединившихся в начале 2017 года в единый агрохолдинг «Лукоз».

Летом 2016 года произошло событие, значимое в масштабах не только агрохолдинга, но и всей страны. Компания «Лукоз» и Ставропольский всероссийский НИИ козоводства официально презентовали новый тип зааненской породы коз — «Марийский». Такими достижениями в молочном козоводстве ранее не могли похвастаться ни российские, ни советские селекционеры. Вся работа по выведению нового типа проходила на ферме «Лукоз». Использовались местные молочные козы и чистопородные зааненские козлы из племенных репродукторов страны.

Прошедший год для козоводов из Марий Эл и Татарстана получился успешным. Особенно динамично развивалась в 2016 года ферма «Лукоз Саба». «Мы впервые вышли на положительный финансовый результат, — рассказал директор „Лукоз Саба“ Тарас Кожанов. - Прибыль по итогам года — около 2 млн руб. Для сравнения в 2015 году убыток составлял 15 млн руб. Это стало возможным благодаря увеличению поголовья дойных коз на 15% до 1340 голов и увеличению среднего надоя на 29%. В 2016 году удавалось получать по 1, 61 кг молока с козы. Общий надой за год составил 770 тонн. За счет увеличения надоя выручка выросла на 50% по сравнению с 2015 годом и составила более 50 миллионов рублей. На предприятии расширился штат работников, удалось повысить среднюю заработную плату до 20 тыс. руб.».

Сразу несколько престижных наград получил в минувшем году входящий в агрохолдинг Сернурский сырзавод. Среди них — золотые медали международной выставки продуктов питания «Продэкспо-2016» (г. Москва) и агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» (г. Москва). Продукция сырзавода в очередной раз вошла в список «100 лучших товаров России». А биойогурт «Козимель» пришелся по вкусу даже жюри конкурса сыров и продуктов из козьего молока во Франции, где он завоевал бронзовую медаль. Мероприятие прошло в рамках международной выставки по козоводству Capr’Inov.

Классические и оригинальные сыры, творог, сметана и другие продукты агрохолдинга «Лукоз» уже доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов европейской части России. В планах — поставки молочной продукции в регионы Урала и Сибири. Кроме того, для москвичей работает интернет-магазин Сернурского сырзавода — sernur.club/

Жители российской столицы могут заказать свежие фермерские продукты с доставкой на дом.

Прошедший год показал, что коллективу агрохолдинга не чужд и дух авантюризма. На «конкурс невест» для знаменитого на всю страну козла Тимура из Приморского сафари-парка были отправлены две «представительницы» «Лукоза» — козочки Ксюша и Саира. Чтобы побороться за сердце приморской «звезды», они преодолели 9 тысяч километров: до Москвы доехали на специальном «Коземобиле», а затем перебрались на борт самолета. Следить за приключениями козочек-путешественниц можно было в их личном инстаграме. В каждом городе, где «Коземобиль» делал остановку, всех желающих угощали сернурским сыром и парным молоком, а кто-то на этих встречах вообще впервые увидел коз живьем.

Планы на будущее у козоводов из Марий Эл и Татарстана весьма амбициозные. Сейчас ферма «Лукоз Саба» производит треть козьего молока в России, а к 2019 году может стать крупнейшей козьей фермой в мире. По словам директора фермы Тараса Кожанова, «Лукоз» намерен получить статус племенного репродуктора, открыть селекционно-генетический центр и учебный центр по подготовке молочных козоводов. Кстати, в агрохолдинге не собираются ограничиваться только козами. В составе предприятия уже есть и овечья ферма на 300 голов, производится йогурт и сыр из овечьего молока.

Ожидается пополнение ассортимента продукции, которая выпускается на Сернурском сырзаводе. Среди новинок — камамбер, шевр, корковые и другие сыры. На производстве будет открыта новая бутылочная линия для выпуска тары разного объема — от 190 до 900 г.

Не останется без внимания руководства агрохолдинга и такое перспективное направление бизнеса, как экотуризм: для тех, кто хочет примерить на себя жизнь фермера, открыт гостевой дом. Кстати, у агрохолдинга «Лукоз», заработал обновленный сайт, яркий, понятный, лаконичный, где можно не только ознакомиться с предприятием и выпускаемой продукцией, но и записаться на экскурсию или обучение — www.kozi.ru