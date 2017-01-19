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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Завершается комплектация поголовьем Старогородского свинокомплекса в Курской области

На Старогородский свинокомплекс (принадлежит ГК «АгроПромкомплектация»), расположенный в Дмитриевском районе Курской области, завезена последняя крупная партия племенных свинок.

«Из Конышевского СВК (принадлежит ГК „АгроПромкомплектация“) в середине января на наш свинокомплекс было доставлено 440 племенных свинок генетики PIC, средним возрастом 170 дней, — рассказывает директор филиала „Старогородский свинокомплекс“ ООО „Агропромкомплектация-Курск“ Андрей Нижников. — Животные хорошо перенесли дорогу и поставлены на обязательный карантин в корпус откорма. Через 30 дней, после окончания карантина и проведения всех необходимых ветеринарных мероприятий, свинки будут поставлены на искусственное осеменение».

Старогородский свинокомплекс, рассчитанный на 37 тыс. голов единовременного содержания, будет полностью введен в эксплуатацию уже в этом году. В отдельных корпусах завершается монтаж технического оборудования (станочное оборудование, системы микроклимата, кормления и др.).

Одновременно идет набор рабочего персонала среди жителей близлежащих населенных пунктов. Самая востребованная специальность — оператор свинокомплекса. Всем сотрудникам наряду с достойной зарплатой предоставляется хороший социальный пакет, включающий бесплатный проезд на комфортабельном автотранспорте, частичную компенсацию затрат на питание, а главное — возможность работать на современном высокотехнологичном животноводческом предприятии с высоким уровнем автоматизации производственных процессов.

http://www.apkholding.ru/news/3491/

Курская область, АгроПромкомплектация, свинокомплексы
  • Нет аватара Инженер2015
    19.01.1711:08:06

    Всяко лучше чем мясо в ЕС закупать…

    эх, хоть бы санкции продлили…

    #876429
    • Sergio Buk Sergio Buk
      19.01.1713:37:13

      Так Обама продлил же на год еще на днях. И контрсанкции до конца 2017 года продлены. Тут наверное лучше писать «хоть бы не отменили». А вообще должны были понимать, что это не навсегда и нужно быстрее занимать освободившийся рынок. А даже если и снимут санкции, удорожание импорта из-за девальвации рубля никуда не деть, что так же работает на российского производителя. Вот только некоторые могут просто искусственно увеличивать цену и держать её чуть меньше импортной, что бы побольше навариться. Нужно в самой России конкуренцию развивать и пресекать ценовой сговор.

      #876466
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