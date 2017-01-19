Завершается комплектация поголовьем Старогородского свинокомплекса в Курской области

На Старогородский свинокомплекс (принадлежит ГК «АгроПромкомплектация»), расположенный в Дмитриевском районе Курской области, завезена последняя крупная партия племенных свинок.

«Из Конышевского СВК (принадлежит ГК „АгроПромкомплектация“) в середине января на наш свинокомплекс было доставлено 440 племенных свинок генетики PIC, средним возрастом 170 дней, — рассказывает директор филиала „Старогородский свинокомплекс“ ООО „Агропромкомплектация-Курск“ Андрей Нижников. — Животные хорошо перенесли дорогу и поставлены на обязательный карантин в корпус откорма. Через 30 дней, после окончания карантина и проведения всех необходимых ветеринарных мероприятий, свинки будут поставлены на искусственное осеменение».

Старогородский свинокомплекс, рассчитанный на 37 тыс. голов единовременного содержания, будет полностью введен в эксплуатацию уже в этом году. В отдельных корпусах завершается монтаж технического оборудования (станочное оборудование, системы микроклимата, кормления и др.).

Одновременно идет набор рабочего персонала среди жителей близлежащих населенных пунктов. Самая востребованная специальность — оператор свинокомплекса. Всем сотрудникам наряду с достойной зарплатой предоставляется хороший социальный пакет, включающий бесплатный проезд на комфортабельном автотранспорте, частичную компенсацию затрат на питание, а главное — возможность работать на современном высокотехнологичном животноводческом предприятии с высоким уровнем автоматизации производственных процессов.