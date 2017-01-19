На базе кузнечного цеха ЧТЗ создан «Челябинский центр кузнечных компетенций»

Учредителями нового совместного предприятия, являются ООО «Технопарк «Тракторозаводский», представляющий интересы корпорации «Уралвагонзавод», и промышленная группа «КОНАР».

ПГ «КОНАР» участвует вложением оборотных средств, а «Технопарк «Тракторозаводский» предоставил производственные помещения и находящееся в них оборудование. В новое СП вошли все четыре корпуса кузнечного производства ЧТЗ, все оборудование, а также перешли все работники, которые работали непосредственно в заводской кузнице.

Предварительно было проведено собрание трудового коллектива с новым руководством, где работники могли ознакомиться с условиями труда, задать интересующие вопросы, и определиться со своим желанием трудоустроиться на новое предприятие. Генеральным директором нового СП назначен Антон Бараев, более 10 лет проработавший в группе «Мечел», из которых 3 года руководил департаментом продаж кованой продукции, куда входят заводы «Ижсталь», «Спецсталь» и «Уральская кузница». Первоочередной задачей он видит проведение мероприятий по модернизации оборудования, перевод кузнечных молотов с пара на сжатый воздух, ремонт зданий и коммуникаций. Главная цель преобразований — повышение производительности оборудования и сокращение расходов на энергообеспечение. Выход на запланированный выпуск продукции — более тысячи тонн поковок в месяц — намечен уже в 2017-м году.

Планируется полностью загрузить предприятие заказами, значительно увеличить объемы выпуска штампованной продукции по сравнению с выпускавшейся в последние годы в кузнечном цехе ЧТЗ. Кроме того, предприятие будет обеспечивать Челябинский тракторный завод кузнечными заготовками. — Мы являемся стратегическим партнером Челябинского тракторного завода, — подчеркнул руководитель ООО «Челябинский центр кузнечных компетенций» Антон Бараев. — И берем на себя обязательство выпускать всю линейку продукции, необходимую ЧТЗ. А в будущем рассчитываем обеспечить и потребности всей корпорации «Уралвагонзавод».