Промышленные силовые машины выпустили еще один дизель-генератор в рамках программы импортозамещения

Металлургический завод в Кемеровской области заказал дизельную электростанцию производства ПСМ, в основе которой — двигатель и генератор отечественного производства.

«Кузнецкие ферросплавы» — компания, входящая в сотню крупнейших предприятий Сибири — приобрела у ПСМ установку на базе отечественных комплектующих. Причина, по которой компания предпочла российские бренды зарубежным, проста — от агрегата, ответственного за резервирование 11 цехов завода, ждут бесперебойной работы и беспроблемного обслуживания в суровых условиях Сибири.

За работу дизельной электростанции 100 кВт отвечает двигатель ЯМЗ. Он принимает 100% нагрузки одновременно, тогда как иностранным моделям такая характеристика доступна лишь при определенных настройках режима. Испытания ПСМ показали, что ЯМЗ готов выдержать длительное нахождение на морозе, холодный пуск, перегрузки и перегревы, грязное топливо, поэтому электростанции с ним часто работают на крупных заводах или удаленных месторождениях.

ДГУ укомплектована генератором серии БГ (Баранчинский электромеханический завод). Генераторы, произведенные на уральском предприятии, сертифицированы для армии, ВМФ, морского и речного регистров, потому что их собирают на одной линии с военными генераторами. Надежные и прочные, они стыкуются со всеми марками двигателей большой и малой мощности.

Двигатель ЯМЗ и генератор БГ используются как основные элементы первой по-настоящему российской дизельной установки ПСМ, выпущенной в рамках проекта «Российский до деталей» . Цель проекта — поддержать отечественного производителя и доказать, что установка на базе российских комплектующих ничуть не уступает агрегату с импортными аналогами. Теперь преимущества такой электростанции оценит предприятие, входящее в число лидеров металлургического рынка страны.