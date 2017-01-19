В совхозе «Корсаковский» на Сахалине строят молочные фермы и дома будущим сотрудникам

На стройплощадке в селе Раздольном кипит работа. Завершилась установка колонн, начинается монтаж стен будущей молочно-товарной фермы.

С выходом на полную мощность новой фермы в селе Раздольном совхоз «Корсаковский» будет производить около 8 тысяч тонн молока.

С выходом нового объекта на полную мощность численность поголовья молочного стада в совхозе превысит 2500 голов.