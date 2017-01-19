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Фотофакты

В совхозе «Корсаковский» на Сахалине строят молочные фермы и дома будущим сотрудникам

На стройплощадке в селе Раздольном кипит работа. Завершилась установка колонн, начинается монтаж стен будущей молочно-товарной фермы.

С выходом на полную мощность новой фермы в селе Раздольном совхоз «Корсаковский» будет производить около 8 тысяч тонн молока.

С выходом нового объекта на полную мощность численность поголовья молочного стада в совхозе превысит 2500 голов.

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9854&cHash=80218590598e7b8c8f79e99e7492218b

Сахалинская область, совхоз "Корсаковский"
  • Денис Ко Денис Ко
    19.01.1714:21:08

    это +, вопрос тока к проекту домов, уже бы или с мансардой или с навесом типо гараж ))) ну эт так придираюсь. )

    #876477
    • dinis karabliov dinis karabliov
      19.01.1714:35:51

      У меня другой вопрос,не туалеты ли рядом с домами стоят?Похоже что они.Это очень неудобно,понятно что сэптик намного дороже, но все же отдельные уличные туалеты это прошлый век.А то что дома для сотрудников строят это конечно огромный плюс.

      #876479
      • Олег Лешуков Олег Лешуков
        19.01.1715:02:20

        нет это просто сарайки

        #876485
      • Sergio Buk Sergio Buk
        19.01.1716:34:08

        Скорее всего сараичики/углярки. Дома то с печами — трубы вон на крышах.

        #876514
      • Руслан Сарваров Руслан Сарваров
        19.01.1717:48:29

        Ничего страшного не вижу в том, если туалеты будут и дома, и на улице) я вот живу в частном доме, дома у нас иуалет появился относиетльно недавно, лет 5 назад. Единственный минус туалета на улице это холодно зимой) и еще ночью в детстве страшно было бегать. А так летом или когда тепло ходим только на улицу. В принципе и уличный туалет у нас не хуже домашнего, зависит еще от хозяев, в каком они его состоянии держат)

        #876531
        • mashinist mashinist
          19.01.1722:34:42

          dinis karabliov сделал акцентирование на том, что уличные туалеты это прошлый век по всем критериям какие могут быть, а вы начали объяснять что это не так плохо и может быть даже удобным

          #876620
      • ddhome.livejournal.com ddhome
        19.01.1718:57:08

        по виду — сарай-курятник.

        #876548
      • Нет аватара Grave
        19.01.1721:22:55

        Похоже на хоз блок

        #876599
  • Нет аватара Toplevel
    19.01.1714:53:10

    дома добротные каменные, молодца    

    #876482
  • Irina Borisova
    19.01.1718:42:19

    Основные показатели строительства объекта включают строительство одноквартирного жилого дома (общая площадь застройки — 152,88 кв м, общая площадь здания — 104,34 кв м; стоимость 1 кв м строительства жилого дома — 64, 9 тысяч рублей) и сарая на два отделения (общая площадь — 16,4 кв м). Помимо этих показателей, в техническое задание по строительству объекта включена и последовательность, в которой необходимо выполнять работы.

    Подробнее: [ссылки отключены]

    Хороший домик.

    #876546
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