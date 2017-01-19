Начались поставки вологодских домокомплектов в Латвию

Продажа домов из клееного бруса производства Сокольского ДОК выходит на экспортные рынки. Впервые были осуществлены поставки в Латвию — 7 домокомплектов общим объемом 900 м3.

Президент Segezha Group Сергей Помелов отметил, что по данному сегменту продукции Группа компаний нацелена на открытие новых рынков в Евросоюзе, и Сокольский ДОК, который первым в России освоил технологию производства домов из клееного бруса и успешно завершил реализацию инвестиционного проекта по увеличению мощностей глубокой деревообработки, имеет все возможности для увеличения объемов производства деревянных домов на экспорт.

На территории Вологодской области Segezha Group реализует масштабную инвестиционную программу. Одним из проектов должно стать создание и нового фанерного комбината. Предполагаемый объем инвестиций в проект может составить 6,8 млрд. рублей.

Создание на базе Сокольского ДОКа крупнейшего в России домостроительного комбината — одно из приоритетных направлений сотрудничества Правительства Вологодской области и ГК «Сегежа Групп».

По итогам 2016 года объемы выпуска домов из КДК по предприятию С-ДОК составили 28,6 тыс. м3. Зафиксирован рост по производству домов из клеёного бруса на 12,5%, а производство конструкций КДК выросло в 4 раза.