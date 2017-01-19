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Экспорт

Начались поставки вологодских домокомплектов в Латвию

Продажа домов из клееного бруса производства Сокольского ДОК выходит на экспортные рынки. Впервые были осуществлены поставки в Латвию — 7 домокомплектов общим объемом 900 м3.

Президент Segezha Group Сергей Помелов отметил, что по данному сегменту продукции Группа компаний нацелена на открытие новых рынков в Евросоюзе, и Сокольский ДОК, который первым в России освоил технологию производства домов из клееного бруса и успешно завершил реализацию инвестиционного проекта по увеличению мощностей глубокой деревообработки, имеет все возможности для увеличения объемов производства деревянных домов на экспорт.

На территории Вологодской области Segezha Group реализует масштабную инвестиционную программу. Одним из проектов должно стать создание и нового фанерного комбината. Предполагаемый объем инвестиций в проект может составить 6,8 млрд. рублей.

Создание на базе Сокольского ДОКа крупнейшего в России домостроительного комбината — одно из приоритетных направлений сотрудничества Правительства Вологодской области и ГК «Сегежа Групп».

По итогам 2016 года объемы выпуска домов из КДК по предприятию С-ДОК составили 28,6 тыс. м3. Зафиксирован рост по производству домов из клеёного бруса на 12,5%, а производство конструкций КДК выросло в 4 раза.

http://vologda-oblast.ru/novosti/nachalis_postavki_vologodskikh_domokomplektov_v_latviyu/?sphrase_id=3683443

Вологодская область, Сокольский ДОК, Сегежа Групп, Латвия
  • Нет аватара Zemos
    19.01.1718:36:48

    «Сокольский ДОК, который первым в России освоил технологию производства домов из клееного бруса"

    Не совсем корректно, дома из клеёного бруса у нас уже делают в ЛО (может и ещё где), достаточно давно, но брус используют финский, а они сделали из своего бруса.

    #876543
  • Нет аватара treins
    19.01.1719:17:50

    Вообще малоэтажное строительство могло бы стать одним из локомотивом. Малоэтажку могут строить небольшие компании, в то время как многоэтажные дома строят только крупные компании.

    #876553
    • Дэн Могилевич Дэн Могилевич
      19.01.1720:52:14

      А еще в своих домах люди больше детей рожают.

      Одним из пунктов демографической программы была поддержка одноэтажного строительства!

      #876590
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        19.01.1721:11:12

        А тут же проблема не в малоэтажном строительстве, а в земле и коммуникациях.

        Земля дорогая. А цена дома может быть и очень небольшой и ее можно размазать лет 10 и строить неспеша.

        В принципе справедливо сказать что дом может построить почти любой человек соразмерно своему достатку. А вот купить землю да еще и с коммуникациями да еще и в разумной близости от работы — далеко не каждый.

        Отредактировано: Антон Смоленский~21:16 19.01.17
        #876594
  • Igor Sem Igor Sem
    19.01.1720:01:20

    Правильно. Для малоэтажек, при условии что есть подвода газа — самое то.

    Электричеством частный дом — задолбаешся оплачивать.

    #876563
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      19.01.1720:40:44

      Да можно и электричеством, если дом не из бруса, а из чего-то более воздухонепроницаемого.

      А еще есть пеллетные котлы и дровяные печи/котлы. Кои тоже вполне можно использовать. Я тут как-то на Ловозере отдыхал зимой — дык там небольшая гостиница, как раз по-моему из бруса — отапливалась большим булерьяном. И это при морозе -35-38 за бортом.

      У меня вообще закрадывается ощущение что газ это больше геморрой чем плюс, если он еще не подключен. Просто потому что ну не будешь же делать иное отопление если у тебя на участке газ — но чтоб его подключить нужно столько бабла вломить и столько всего предусмотреть. Я уже не говорю о цене участков с газом. И котлы эти газовые стоят по-конски, и автоматика, и блин работы по его подведению/подключению. Хз в общем где экономия начинается.

      Отредактировано: Антон Смоленский~21:03 19.01.17
      #876583
      • OlegL Пупкин
        19.01.1721:46:20

        Зато уезжая из дома на день-неделю-месяц зимой с газом можно быть спокойным, что дома будет поддерживаться заданная температура, а с булерьяном как быть? И на пару дней, в морозы, не уедешь — сиди на привязи как пес цепной.

        #876614
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          19.01.1723:31:01

          Зато уезжая из дома на день-неделю-месяц зимой с газом можно быть спокойным, что дома будет поддерживаться заданная температура, а с булерьяном как быть?

          Ну бульерьяном можно греть штатно, а электричеством греть ровно столько чтоб трубы не перемерзли когда надо уехать. Ну и если уезжаешь надолго — ну перекрой вентиляцию и поставь рольставни на окна, в купе с удержанием температуры в районе 2-5 градусов — это будет не так уж и разорительно (опять же если дом не брусовой конечно).

          Не — я не агитирую за то или иное. Я просто эмоции озвучиваю — у меня как раз на даче газ ожидается и целая эпопея с продумыванием плана его подключения и расчета костов. Поэтому я так… бухчу.

          Отредактировано: Антон Смоленский~23:38 19.01.17
          #876632
          • OlegL Пупкин
            19.01.1723:38:30

            Т. е. вы предлагаете делать ДВЕ системы отопления, одну основную и другую резервную на случай отъезда? Так не проще тогда одну, но газ? Конечно, если его нет и не предвидится, то все мои доводы отпадают сами собой.

            #876637
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              19.01.1723:42:24

              Ну установка не очень мощного электрического котла с байпассом на проходе отопительного контура, который штатно греется чем-то другим — по моему не ахти как затратно. Все весомые дополнительные затраты тут — это собственно сам электрокотел и все.

              Оно даже при газовом отоплении не повредит — потому что у газовых котлов например горелки по сути являются расходником. Что вы будете делать, если она у Вас посреди зимы накернится? Это ведь не деталюшка из соседнего магазина — на ее замену 3-5 дней может уйти.

              Отредактировано: Антон Смоленский~23:44 19.01.17
              #876639
              • OlegL Пупкин
                19.01.1723:53:13

                Такие ключевые детали, как ремень генератора и запасное колесо я вожу с собой. Надеюсь аналогия понятна?

                Отредактировано: OlegL Пупкин~23:54 19.01.17
                #876644
                • Антон Смоленский Антон Смоленский
                  20.01.1700:10:12

                  Конечно. Но в случае если Вы отдыхаете в Тайланде — это Вас не спасет. Все происходит сами знаете когда — в самый неподходящий момент. Резервирование на мой взгляд делать стоит. Хотя от всего не разервируешься.

                  Я знаю случай, когда человек уехал отдыхать — а в это время у него дома:

                  — пропал свет

                  — ДГУ не смогла стартовать

                  — АКБ разрядилась

                  — котел отрубился

                  И все на фоне -38.

                  Что было в доме по его возвращению я думаю понятно.

                  #876650
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              19.01.1723:53:14

              Но вообще при длительном отсутствии зимой воду из водопровода сливают в любом случае — просто на всякий случай. При любой системе отопления. А собственно в контур отопления заливают не воду, а незамерзающий теплоноситель. Потому что вероятность того, что дом останется без света — достаточно высока. Обрывы ЛЭП зимой — явление частое и регулярное. А котлы нынче энергозависимые все.

              Отредактировано: Антон Смоленский~23:55 19.01.17
              #876645
              • OlegL Пупкин
                19.01.1723:56:03

                Дело не в замерзании теплоносителя в батареях, понятно, что там незамерзайка должна быть по уму в любом случае. Дело в замерзании дома, в котором может быть много вещей не переносящих отрицательные температуры, даже небольшие.

                #876647
      • Нет аватара Yarhann
        19.01.1723:17:53

        газовое электрическое ну и на крайняк жидкостное отопление максимально автоматизированны и безопасны в использовании. Все твердое топливо особенно не формованное как-то дрова и т. п. хороши когда есть кочегар. Да есть котлы с автоматикой и тп, но ребятки, а золу выносить и т. п. ) твердое топливо хорошо когда ты сам себе кочегар или у тебя есть недорогой раб который будет топить печь. А иначе только легкоавтоматизированные системы отопления и тут на первом месте конечно электричество потом газ и жидкое топливо.

        #876625
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          19.01.1723:37:00

          По сути все верно кроме безопасности.

          Электрическое отопление грозит перегревом проводки и пожаром, если кто-то где-то что-то не просчитал.

          Газовое — собственно утечкой газа

          Жидкостное — перспектива хранить емкости с топливом сама по себе не безопасна. С твердотопливным собственно та же беда.

          Тут они абсолютно одинаково опасны/безопасны — вопрос в том кто и как их делает. И сколько стоит сделать ту или иную систему по-настоящему безопасной.

          Отредактировано: Антон Смоленский~23:37 19.01.17
          #876635
          • Нет аватара Yarhann
            19.01.1723:53:27

            ну насчет перегрева проводки вы тут не гоните — я говорю о нормально сделанно м отоплении, а не когда вы взяли всю хат уставили конвекторами и у вас погорела проводка. Речь идет только о толково организованной системе отопления в ней по умолчанию проводка гореть не может .

            А насчет безопасности ну тут так же все решается качеством системы отопления и ее управления — то есть тот же хороший газовый котел с системами контроля утечьки газа и т. п. .

            Жидкостное конечно уступает по безопасности газовому просто потому что у газа будут трубопроводы металлические считай до котла — то есть нет места обрыву и т. п. .

            Хотя наверное при организации жидкостного отопления по нормативам там необходимо прокладывать медный трубогпровод .

            НУ, а вот безопасность печей и котлов дровяных и пеллетных тут сами понимаете — тут не все так просто — очень нелирнейная работа всех систем и очень непростой контроль — в данном оборудовании система безопасностии скорее всего ужне будет работать по вторичным признакам то есть датчики дыма .

            Просто посмотрите как организованно отопление и подогрев воды на серьезных предприятиях и вы поймете что это в основном газ и электричество — это просто самые легко автоматизируемые системы отопления при этом максимально безопасны .

            Как-то так.

            #876646
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              20.01.1700:30:29

              Речь идет только о толково организованной системе отопления в ней по умолчанию проводка гореть не может .

              То есть 15-30кВт электрокотел по-умолчанию не может устроить Вам пожар проводки? Правильно я понял?

              Вы поймите одну простую вещь — что сделать то Вам все могут круто и профессионально.

              Но потом Вы со всем этим оборудованием останетесь один на один и будете жить с ним 15-20 лет. И службы главного инженера, которая будет бегать и проверять все постоянно у Вас в доме не будет.

              У меня в квартире 4кВтный проточный водонагреватель поджег клемнник спустя 3 года после его установки. 3 года. Это больше гарантии на большинство электроприборов и работ.

              Отредактировано: Антон Смоленский~00:39 20.01.17
              #876655
              • Нет аватара Yarhann
                20.01.1700:38:21

                если вы организовываете электроотопление то очевидно что оно будет идти по отдельной линии расчитанной исключительно на используемый котел .

                Тут рассуждать даже неочем если все делать как положенно, а не как хочется или можется и защиту электрокотла намного проще обеспечить от перегрева от перегрузок и т. п. сами понимаете.

                #876659
                • Антон Смоленский Антон Смоленский
                  20.01.1700:50:05

                  Тут рассуждать даже неочем если все делать как положенно, а не как хочется или можется и защиту электрокотла намного проще обеспечить от перегрева от перегрузок и т. п. сами понимаете.

                  Конечно.

                  Но моя мысль была — что ЛЮБУЮ систему отопления можно сделать безопасной и надежной. У каждой из них есть свои проблемные стороны, которые решаются путем определенных расходов. Пеллетные котлы бывают как за 30 тыщ так и за 300. С разной степенью защиты, безопасности и прочее. И печи разные бывают. Вопрос только в том — сколько денег Вы готовы в это положить.

                  У твердотельных и жидкостных котлов по сути два объективных недостатка принципиальных:

                  — необходимость хранить топливо причем в больших количествах

                  — обеспечение его подачи

                  Если это два момента так или иначе преодолены (ну или не напрягают) — то такая система отопления будет не хуже газовой или электрической. Но в отличие от них — она еще может быть энергонезависимой — поэтому вполне может быть резервной.

                  Отредактировано: Антон Смоленский~01:05 20.01.17
                  #876662
                  • Нет аватара Yarhann
                    20.01.1701:01:33

                    я бы назвал газ и электричество это выбор городского отопления, а жидкость и твердое топливо для мест удаленных от так сказать благ цивилизации. И вы верно заметили про хранение твердого и жидкого топлива в данном случае вы сами являетесь ответственным охранником этого топлива, а так же его загрузки и выгрузки. В газу и в электричестве проблема логистики энергоносителя решена вы просто используете и все — то есть можно чють ли не довести автоматизацию до управления со смартфона причем в люббой временной период с твердыи и жидким топливом это немножечко тяжелее. Насколькоя я знаю как народ организует отопление загородных домиков когда выезжает на выходные — то там идет комбинация отопления. Удаленно включается электроподогрев для комфортного заезда хозяев в дом, а на время пребывания они уже растапливают твердотопливный котел. ТО есть для разных целей хороши разные варианты их решения.

                    #876664
                    • Антон Смоленский Антон Смоленский
                      20.01.1701:08:06

                      Насколькоя я знаю как народ организует отопление загородных домиков когда выезжает на выходные — то там идет комбинация отопления. Удаленно включается электроподогрев для комфортного заезда хозяев в дом, а на время пребывания они уже растапливают твердотопливный котел. ТО есть для разных целей хороши разные варианты их решения

                      Ну. Сейчас уже народ начинает ставить воздушную систему отопления. Она достаточно быстро прогревает помещение в отличие от привычных водяных радиаторов. Либо похожую на нее по сути систему на базе фанкойлов.В первом случае теплогенератор — газовый воздухонагреватель, во втором — любой котел. А еще и та и другая может работать и в сторону охлаждения — в отличие от опять таки традиционной на базе радиаторов.

                      Отредактировано: Антон Смоленский~01:14 20.01.17
                      #876667
                      • Нет аватара Yarhann
                        20.01.1701:33:29

                        ну в том то и смысл что бы иметь одну систему отопления-кондиционирования пусть и затратную, но быстро меняющюю климат и плюс хорошую систему отопления на дешовом топливе — то есть твердом. А системы быстрого прогрева помещения (особенно с удаленным управлением) хороши для прогрева помещения к приходу хозяина — то есть дают экономию на обогреве даже при ежедневном использовании.

                        #876672
  • Нет аватара Tony
    19.01.1721:37:46

    Вот это уже лучше, чем кругляк вывозить

    #876608
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