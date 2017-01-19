8-цилиндровый двигатель для ГАЗона Next от ЗМЗ

ЗМЗ разработал новый мотор V8 для ГАЗа. Об этом в интервью заводской газете Мотор заявил генеральный директор ЗМЗ Максим Соловьёв.

Новый восьмицилиндровый двигатель предназначен для автомобилей ГАЗ 3307 и 3308, а так же для ГАЗона Next. По словам Соловьёва, пять образцов нового мотора уже направлены в Нижний Новгород для испытаний. Вектор дальнейшего развития проекта определится в апреле.

Никаких технических характеристик в интервью не приводится, но можно предположить, что речь идёт о модификации бензинового двигателя ЗМЗ-5245.10, это единственная заволжская «восьмёрка», оборудованная электронным впрыском (все остальные ЗМЗ V8 — карбюраторные). В нынешнем варианте ЗМЗ-5245.10 развивает 138 л.с. И это единственный ЗМЗ V8, у которого есть заводская газовая версия.

Кроме мотора V8, ЗМЗ готовит более мощную модификацию двигателя ЗМЗ-409, предназначенную для УАЗ-Cargo, который, в свою очередь, выйдет в усиленной версии с грузоподъёмностью 1500 кг. Как сообщил Соловьёв: «Там будут изменены фазы газораспределения за счёт измененных профилей кулачков распредвала. Для этого придется модернизировать шлифовальное оборудование, кроме этого будет изменена степень сжатия за счёт применения изменённых поршней. Все испытания данных двигателей сейчас уже проводятся в научном техническом центре нашего предприятия».