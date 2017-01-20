Челябинский компрессорный завод построил новое здание и приобрёл новое оборудование

2017 год Челябинский компрессорный завод начал на новой производственной площадке, куда были перенесены все производственные мощности предприятия, а также офисная часть. Здание в Красноармейском районе, на 14-м километре автодороги Челябинск-Новосибирск было построено с нуля и ориентировано специально на производственные потребности ЧКЗ. Объем инвестиций в новое предприятие составил более 1,2 млрд рублей (собственные средства).

Вместе с переездом на новую площадку на Челябинском компрессорном заводе была проведена модернизация. Благодаря техническому переоснащению, завод станет современным высокотехнологичным производством, способным конкурировать с ведущими мировыми компаниями. ЧКЗ в ближайшее время планирует представить ряд новых моделей, разработка которых уже ведется.

Челябинский компрессорный завод основан в 1999 году. География поставок предприятия — вся Россия, страны СНГ, также были поставки на Кубу, во Вьетнам, Монголию и другие государства дальнего зарубежья.

Среди крупных заказчиков предприятия нефтегазовой отрасли, такие как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», энергетической отрасли, например, «РусГидро» и «Росатом», а также компании других отраслей промышленности, в том числе, железнодорожной. Последние годы растет количество заказов от оборонной отрасли.

Оборот предприятия за 2016 год составил 2,825 миллиарда рублей. Численность работников — 476 человек. Объем налоговых поступлений за 9 месяцев 2016 года составил 114,5 млн руб., в том числе 38,6 — страховые взносы. Объем заказов на первый квартал 2017 года составляет около 750 миллионов рублей.

С открытием новой площадки и расширением производства у завода появилось потребность в наборе 60 новых сотрудников. Средняя зарплата на ЧКЗ составляет более 30 тысяч рублей.