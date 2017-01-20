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Новые заводы и цеха

Челябинский компрессорный завод построил новое здание и приобрёл новое оборудование

2017 год Челябинский компрессорный завод начал на новой производственной площадке, куда были перенесены все производственные мощности предприятия, а также офисная часть. Здание в Красноармейском районе, на 14-м километре автодороги Челябинск-Новосибирск было построено с нуля и ориентировано специально на производственные потребности ЧКЗ. Объем инвестиций в новое предприятие составил более 1,2 млрд рублей (собственные средства).

Вместе с переездом на новую площадку на Челябинском компрессорном заводе была проведена модернизация. Благодаря техническому переоснащению, завод станет современным высокотехнологичным производством, способным конкурировать с ведущими мировыми компаниями. ЧКЗ в ближайшее время планирует представить ряд новых моделей, разработка которых уже ведется.

Челябинский компрессорный завод основан в 1999 году. География поставок предприятия — вся Россия, страны СНГ, также были поставки на Кубу, во Вьетнам, Монголию и другие государства дальнего зарубежья.

Среди крупных заказчиков предприятия нефтегазовой отрасли, такие как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», энергетической отрасли, например, «РусГидро» и «Росатом», а также компании других отраслей промышленности, в том числе, железнодорожной. Последние годы растет количество заказов от оборонной отрасли.

Оборот предприятия за 2016 год составил 2,825 миллиарда рублей. Численность работников — 476 человек. Объем налоговых поступлений за 9 месяцев 2016 года составил 114,5 млн руб., в том числе 38,6 — страховые взносы. Объем заказов на первый квартал 2017 года составляет около 750 миллионов рублей.

С открытием новой площадки и расширением производства у завода появилось потребность в наборе 60 новых сотрудников. Средняя зарплата на ЧКЗ составляет более 30 тысяч рублей.

http://www.chkz.ru/about/news/pereezd-na-novuyu-proizvodstvennuyu-ploshhadku.html

ЧКЗ, Челябинский компрессорный завод, Челябинская область
  • Нет аватара sergkob
    20.01.1710:00:43

    Красивые фото.

    #876738
  • Нет аватара Иванушка
    20.01.1711:02:23

    Ребята это безусловно Круто! Но черт возми: ЧТО У ВАС С ЭКОЛОГИЕЙ?!

    #876752
  • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    20.01.1713:13:37

    Реально красиво, ещё заметно, что сотрудники увлекаются географией и уважают Президента (фото 3).

    #876788
  • Human RS Human RS
    20.01.1713:27:45

    Впечатляет. Только по моему больше подходит для блога Новые заводы и цеха.

    #876795
    • Светозаров Иван Светозаров Иван
      20.01.1714:18:37

      Я тоже так думаю, и изначально было «Новые заводы и цеха», но Великоросс велеп перенести в Фотофакты. Лично я уверен что это «Новые заводы и цеха».

      Отредактировано: Светозаров Иван~14:19 20.01.17
      #876810
      • Human RS Human RS
        20.01.1717:49:32

        Хм. Возможно потому что еще не было официального открытия.

        #876874
  • Юрий Дедушкин
    20.01.1719:50:28

    Зачем таджикские узоры на фасаде?

    #876902
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