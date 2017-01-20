В Тюменской области «Ламифор-Тюмень» освоила выпуск парты нового поколения
Компания «Ламифор-Тюмень» начала выпуск парты нового поколения «Ламифорка» на базе производственной площадки мебельной фабрики «ИНТЕДИ» (Ялуторовск).
Это универсальное учебное место с полуавтоматической регулировкой высоты при помощи газлифта и регулировкой угла наклона столешницы, предназначенное для школьников с первого по 11 класс.
Отсутствие ступенчатой регулировки высоты и угла наклона способствует правильному формированию осанки. Ведутся работы по модификации и модернизации моделей.
Планируется взаимодействие с розничными торговыми точками для более широкого охвата потребителей. Заключены договоры поставки и начата комплектация школ Тюмени и Заводоуковского городского округа.
Предприятие намерено выпускать мебель для детских садов, школ, колледжей, университетов и общежитий, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
- Великоросс
- 20.01.201708:50
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