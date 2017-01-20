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Производство

В Тюменской области «Ламифор-Тюмень» освоила выпуск парты нового поколения

Компания «Ламифор-Тюмень» начала выпуск парты нового поколения «Ламифорка» на базе производственной площадки мебельной фабрики «ИНТЕДИ» (Ялуторовск).

Это универсальное учебное место с полуавтоматической регулировкой высоты при помощи газлифта и регулировкой угла наклона столешницы, предназначенное для школьников с первого по 11 класс.

Отсутствие ступенчатой регулировки высоты и угла наклона способствует правильному формированию осанки. Ведутся работы по модификации и модернизации моделей.

Планируется взаимодействие с розничными торговыми точками для более широкого охвата потребителей. Заключены договоры поставки и начата комплектация школ Тюмени и Заводоуковского городского округа.

Предприятие намерено выпускать мебель для детских садов, школ, колледжей, университетов и общежитий, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

http://t-l.ru/220717.html

Тюменская область, Ламифор-Тюмень, ИНТЕДИ
  • Нет аватара Rivagri
    20.01.1709:35:21

    На первой фотографии лампа установлена справа. А свет должен падать слева, чтобы не было тени…

    С почтением из Приднестровья

    #876730
    • Нет аватара isya
      20.01.1709:53:11

      Она не установлена, она на прищепке, мoжно куда угодно передвинуть.

      Отредактировано: isya~09:53 20.01.17
      #876736
      • Sergio Buk Sergio Buk
        20.01.1714:57:45

        Кстати и слева в ограждении есть прореха. Как раз для лампы.

        #876826
    • Нет аватара Expilot1980
      20.01.1711:36:36

      А может ребёнок левша.

      #876768
      • Нет аватара mozay
        20.01.1712:23:42

        Пример того, что человек видит только то, что и как сам привык видеть.

        #876777
        • Нет аватара Starik
          20.01.1720:38:34

          Это учителя. Замечание правильное!

          #876924
  • Нет аватара isya
    20.01.1709:36:31

    Какая прелесть!   

    #876732
  • Нет аватара 1986
    20.01.1710:26:42

    Главное, чтобы осанка правильная была у ребенка.

    Вот и в СССР об этом думали:

    Школьная парта Эрисмана:

    Отредактировано: 1986~14:10 20.01.17
    #876746
  • Нет аватара Dizel34rus
    20.01.1713:17:50

    Чёт не очень, как по мне. У меня в школе примерно такие верстаки были, такого же цвета) Обычные парты эстетичнее смотрятся. ИМХО

    #876789
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    20.01.1713:37:24

    Я думаю первым улетит глобус потом пенал ну и лампа недолго продержится    

    #876801
  • Виталий Маврычев
    20.01.1714:07:14

    Больше похоже на рекламу, чем на новость, достойную СУН

    #876806
  • Евгений Ткаченко Евгений Ткаченко
    20.01.1714:52:51

    Если лампа не будет слева выше глаз, ребенок станет писать левой рукой поперек страницы. Поднятие столешницы удобно только для прописей и сокрытия рода занятий ученика. Подножка затрудняет уборку помещения. Планшет, безопасное электропитание, как и перевод в стоячий режим обучения — не предусмотрены. Данная разработка относится к 80-м годам прошлого тысячелетия.

    #876821
  • Нет аватара GenOfDrag
    20.01.1718:33:31

    Фигасе урну присобачили к столу) Чёт перебор.

    #876880
  • Гоголь Моголь
    20.01.1722:59:42

    Парты это хорошо! Но промышленности ещё надо освоить выпуск больничных коек по типу западных аналогов, тотже металл+пластик, сейчас 100% импортируем

    #876965
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