Казахстан получил все четыре заказанных вертолета Ми-35М

Как явствует из появившихся споттерских фотографий, Силы воздушной обороны Казахстана получили все четыре заказанных по контракту 2015 года в России боевых вертолета Ми-35М. В дополнение к опубликованной 12 декабря 2016 года сделанной в аэропорту Алма-Аты фотографии полученного Казахстаном боевого вертолета Ми-35М с бортовым номером «02 красный», теперь появились сделанные там же снимки вертолетов Ми-35М с красными бортовыми номерами «01» и «04». Официально о получении вертолетов Ми-35М Казахстаном пока что не объявлялось.

Один из четырех полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер «04 красный»). Алма-Ата, 14.12.2016

Напомним, что о наличии контракта АО «Рособоронэкспорт» на поставку Казахстану четырех вертолетов Ми-35М постройки АО «Роствертол» (входит в состав АО «Вертолеты России») было официально сообщено1 июня 2016 года на открытии в столице Казахстана Астане оборонной выставки KADEX-2016. Тогда же было сообщено, что первые вертолеты по контракту должны быть поставлены «в конце года». Сам контракт, по известным сведениям, был заключен в 2015 году.

В сентябре 2016 года на форуме «Армия-2016» в Кубинке заместитель министра обороны Казахстана Окас Сапаров заявил, что министерство обороны Казахстана закупит в России еще четыре вертолета Ми-35М, и что соответствующий контракт будет подписан до конца 2016 года. По словам Сапарова, в 2016 году Казахстан получит четыре Ми-35М по контракту с российской стороной от 2015 года.

В 2018 году ожидается поставка еще 4 вертолетов Ми-35М в Казахстан по новому контракту.