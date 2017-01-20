Как строят станцию метро «Говорово»

Станцию «Говорово» Калининско-Солнцевской линии метро строят в районе Солнцево на территории поселения Московский Новой Москвы. Ее открытия ждут более 35 тысяч человек.

На станции будет два выхода. Восточный вестибюль расположится у пересечения Боровского шоссе и проектируемого проезда 6055 (улица Татьянин Парк), западный — у пересечения Боровского шоссе и улицы 50 лет Октября.

Для 20 тысяч человек станция будет находиться в пешей доступности. Жители этого района раньше добирались до станции «Юго-Западная» на личном или общественном транспорте, тратя на это 20-40 минут.

«Говорово» строят на глубине 14 метров. Сейчас рабочие занимаются монолитными работами, к отделке приступят в марте. Весной начнется укладка рельсов.

Уже готовы два тоннеля в сторону станции метро «Солнцево». Еще два, которые ведут в сторону «Озёрной», строятся.

«Говорово» получит яркий современный дизайн, в котором основная роль отводится концепции освещения. Будут использованы желтый, белый и фиолетовый оттенки. Точечно подсветят колонны, где свет спрячут за перфорированными каменными плитами.

Отверстия в плитах закроют стеклянными вставками. Колонны будут подсвечиваться изнутри, а на их поверхности пассажиры увидят рисунок в виде светящихся капель. Основание и верх колонн также будет подсвечиваться, чтобы визуально расширить пространство.

На станции сделают зеркальный черный подвесной потолок с подсветкой, которая создаст стереоэффект. Объем композиции придадут контурные люминесцентные лампы с рисунком в виде лабиринта. Дополнительные отражения появятся за счет облицовки пола плитами серого шлифованного гранита.

Станцию метро «Говорово» планируют открыть уже в этом году.