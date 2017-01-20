В Кирове на системообразующей подстанции «Коминтерн» установлены Smart35



ПС "Коминтерн"

«Таврида Электрик» завершила реконструкцию системообразующей подстанции 110/35/10 кВ «Коминтерн» с применением Smart35.

Подстанция построена в 70-х годах прошлого века, и ресурс масляных выключателей на ОРУ 35 кВ был полностью выработан. На базе инновационных реклоузеров Smart35 производства «Таврида Электрик», выполнена полная модернизация ОРУ 35 кВ.

Выключатели Smart35 монтировались в крайне стесненных условиях: проезд по территории подстанции был ограничен действующим электрооборудованием и заходами ВЛ 35 кВ. Для демонтажа масляных выключателей применялась вездеходная техника повышенной грузоподъёмности, способная с внешней стороны забора осуществить демонтаж силового оборудования. Особая сложность заключалась в работе на действующей подстанции без полного погашения ОРУ 35 кВ.



Smart35 на ПС "Коминтерн"

Применение выключателей Smart35 позволило не только заменить изношенные коммутационные аппараты, но и благодаря встроенному микропроцессорному модулю, обновить системы РЗиА и связи, объединив все аппараты в единую сеть с отображением на диспетчерском щите.



Ряд Smart35 на ПС "Коминтерн"

Кроме того, как показывает практика, стоимость реализации проектов с применением Smart35 на 20-30% ниже традиционных решений, а эффективность, как с точки зрения функциональности, так и надежности энергоснабжения потребителей выше.