Московский «Микрон» начал поставлять транспортные карты для Якутска

ПАО «Микрон» начал поставлять бумажные транспортные RFID-билеты для муниципального транспорта г. Якутска, где была запущена новая дифференцированная система оплаты проезда на городском наземном транспорте с использованием бесконтактных проездных билетов. Всего в столицу Республики Саха по заключенному контракту будет отправлено 500 тысяч бланков транспортных билетов, изготовленных на «Микроне».

Новая дифференцированная система оплаты проезда на городском наземном транспорте с использованием бесконтактных проездных билетов на 20, 40 и 60 поездок была запущена в Якутске в конце 2016 года. Она должна обеспечить прозрачность денежного потока, увеличить поступления в городской бюджет, позволяя в то же время пассажирам экономить на транспортных расходах за счет использования разных схем оплаты. Как показывает опыт внедрения аналогичных систем оплаты проезда, переход на RFID-билеты сводит к нулю возможность подделки транспортных документов, а также позволяет улучшить учет пассажиропотока.

Повышение эффективности сбора статистических данных, необходимых для оптимизации работы существующих маршрутов и планирования развития транспортной сети, в свою очередь, приводит к общему улучшению качества работы городского транспорта. ПАО «Микрон» — крупнейший в России и СНГ производитель RFID карт и меток с чипом. На предприятии реализован полный цикл производства бесконтактных карт, что обеспечивает высокий уровень защиты продукта от подделки. Компания поставляет RFID-билеты собственного производства Московскому Метрополитену с 2008 года, а летом 2015 года весь московский городской транспорт полностью перешел на электронные билеты производства ПАО «Микрон». Ежемесячно «Микрон» выпускает более 30 млн. бесконтактных RFID-билетов, которые используются в транспортных системах российских городов, а также экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья, интегрируясь в городскую среду «Интернета вещей».