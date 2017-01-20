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Информационные технологии

Московский «Микрон» начал поставлять транспортные карты для Якутска

ПАО «Микрон» начал поставлять бумажные транспортные RFID-билеты для муниципального транспорта г. Якутска, где была запущена новая дифференцированная система оплаты проезда на городском наземном транспорте с использованием бесконтактных проездных билетов. Всего в столицу Республики Саха по заключенному контракту будет отправлено 500 тысяч бланков транспортных билетов, изготовленных на «Микроне».

Новая дифференцированная система оплаты проезда на городском наземном транспорте с использованием бесконтактных проездных билетов на 20, 40 и 60 поездок была запущена в Якутске в конце 2016 года. Она должна обеспечить прозрачность денежного потока, увеличить поступления в городской бюджет, позволяя в то же время пассажирам экономить на транспортных расходах за счет использования разных схем оплаты. Как показывает опыт внедрения аналогичных систем оплаты проезда, переход на RFID-билеты сводит к нулю возможность подделки транспортных документов, а также позволяет улучшить учет пассажиропотока.

Повышение эффективности сбора статистических данных, необходимых для оптимизации работы существующих маршрутов и планирования развития транспортной сети, в свою очередь, приводит к общему улучшению качества работы городского транспорта. ПАО «Микрон» — крупнейший в России и СНГ производитель RFID карт и меток с чипом. На предприятии реализован полный цикл производства бесконтактных карт, что обеспечивает высокий уровень защиты продукта от подделки. Компания поставляет RFID-билеты собственного производства Московскому Метрополитену с 2008 года, а летом 2015 года весь московский городской транспорт полностью перешел на электронные билеты производства ПАО «Микрон». Ежемесячно «Микрон» выпускает более 30 млн. бесконтактных RFID-билетов, которые используются в транспортных системах российских городов, а также экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья, интегрируясь в городскую среду «Интернета вещей».

http://mikron.ru/press-center/news/2123/

Микрон, Москва, RFID карта, Якутск
  • Login_off Login_off
    20.01.1714:38:08

    Привет!

    Московская система оплаты общественного транспорта очень медленно идет в регионы, наверное дорогое внедрение, но мне кажется, эти затраты должны быстро окупаться

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    #876817
    • Нет аватара sonnos
      21.01.1703:04:37

      С чего вы взяли, что это «московская» система?

      #877028
      • Login_off Login_off
        21.01.1711:58:09

        Привет!

        В других городах России не видел подобных систем оплаты

        Login_off

        #877063
        • Siberian Siberian
          21.01.1714:32:59

          В Новосибирске имеется своя транспортная карта на базе (иудами убиенной) платёжной системы «Золотая Корона» с одной нормальной пластиковой картой, либо брелоком. Есть карты для студентов и школьников, субсидируемые регионом 50%, социальная, а так же оплата проезда мобильным устройством через приложение, скидка на проезд 1 рубль и ещё много чего. На её основе строится(уже внедрена) система оплаты общественного транспорта в Казахстане(Астана). Московская предполагает же, либо непрактичные бумажные билеты, либо «социальную карту москвича», построенную на базе MasterCard. В общем не эталон, по крайней мере, пока процессинг на «Мир» не переведут и не упростят процедуру получения пластиковых проездных — ибо чувствую, что получение персонализированной карты москвича с фотографией — непростое занятие. Я же свою пластиковую карту купил в кассе метро за 85 рублей, года 4 назад и с тех пор по ней и езжу, она не персональная и я могу передать её кому угодно (субсидируемые карты пенсионеров, школьников и т.к. конечно персональны). Бумажные карты в Москве мне очень не понравились.

          #877098
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