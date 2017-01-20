В Ярославле после ремонта открылся хирургический корпус больницы имени Семашко

Здесь разместились хирургическое отделение с двумя операционными, отделения реанимации и эндоскопии, а также рентгенологическая и лабораторная службы. Было отмечено, что изменения позволят обеспечить максимальную доступность и качество оказания хирургической помощи населению, улучшат условия для пациентов и персонала.

Появление в регионе таких больниц решит еще одну проблему — привлечения в отрасль молодых специалистов. В таких условиях набираться опыта и выходить на новый уровень начинающим врачам станет проще.

Работы были начаты еще в 2011 году в рамках региональной программы модернизации системы здравоохранения. В 2013-м был завершен первый этап — отремонтированы расположенные на первом этаже приемное отделение и отделение эндоскопии. В 2015 и 2016 годах выполнены второй и третий этапы. Общая стоимость ремонта и оснащения корпуса составила почти 190 миллионов рублей. Заведующая рентгенологическим отделением Ирина Шелег рассказала, что такие условия работы в больнице созданы впервые.