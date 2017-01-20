В Бурятии открылась первая частная поликлиника, оказывающая услуги по полису ОМС (5 фото)
Впервые в Бурятии частной медицинской организации были переданы полномочия по прикреплению населения и оказанию первичной медико-санитарной помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С открытием поликлиники весь спектр медицинских услуг абсолютно бесплатно по полису ОМС смогут получать жители поселка «Силикатный», а также 111, 112 и 113 кварталов.
20.01.1721:53:40
20.01.1722:59:09
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