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Медучреждения

В Бурятии открылась первая частная поликлиника, оказывающая услуги по полису ОМС (5 фото)

Впервые в Бурятии частной медицинской организации были переданы полномочия по прикреплению населения и оказанию первичной медико-санитарной помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С открытием поликлиники весь спектр медицинских услуг абсолютно бесплатно по полису ОМС смогут получать жители поселка «Силикатный», а также 111, 112 и 113 кварталов.

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=43670&cHash=1df0e23a5760b9f38bd2a784054f8cc1

новое медучреждение, Бурятия
  • Светозаров Иван Светозаров Иван
    20.01.1721:53:40

    Почему кто-то удалил 4 фото кабинетов, оборудования???

    Был красивый пост превратился в обрывок чего-то…

    Отредактировано: Светозаров Иван~22:12 20.01.17
    #876942
    • Human RS Human RS
      20.01.1722:59:09

      Может глюк? Попробуйте еще раз, только фото с чиновниками не катят.

      Отредактировано: Human RS~23:41 20.01.17
      #876964
  • Нет аватара Инженер2015
    21.01.1715:05:21

    частные услуги по полису омс…развитие положительное

       

    важно чтобы и в медицине развивалась конкурентная среда

    #877118
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