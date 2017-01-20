В Бурятии приступили к реализации двух проектов, переработке древесины и выращиванию орхидей.

Крупная международная компания «Activa» (КНР), с которой Правительство РБ подписало соглашение в апреле 2016 г., приступила к реализации двух инвестиционных проектов на территории села Брянск Кабанского района по глубокой переработке мягкой древесины и выращиванию орхидей.

В рамках одного из проектов планируется создание предприятия по глубокой переработке древесины до 120 тысяч кубометров и производству пляжных зонтиков, востребованных в туристической отрасли. Кроме того, компания намерена построить складские помещения общей площадью до 50 тыс. кв.м. с подъездными железнодорожными путями и предоставлять услуги для торговых и логистических компаний по обработке грузов. На сегодняшний день приобретена производственная база площадью 6 Га с железнодорожным тупиком, устанавливается лесопильное и деревообрабатывающее оборудование, начата работа по организации производства.

На этой же производственной площадке будет создан круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию орхидей. Запуск первой теплицы планируется во 2-ом квартале 2017 года. Она будет отапливаться от котельной, работающей на отходах деревообработки. Сегодня уже ведутся строительно-монтажные работы по установке сушильных камер, универсальной котельной мощностью до 6 тн пара/час и первой экспериментальной теплицы площадью до 1000 кв. м.