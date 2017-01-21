Дальние походы кораблей ВМФ в 2016 году.
В этом году наш флот проявил небывалую активность. Причем если в первой половине года походов было мало, то ближе к осени в море находились почти все боеспособные корабли.
Северный флот
3-4 апреля в Североморск прибыл отряд кораблей Северного флота, вернувшегося из дальнего похода, в составе БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательного буксира СБ-406 и танкера «Дубна.
Североморцы находились в дальнем плавании с 4 ноября 2015 по 4 апреля 2016, оставили за кормой около 25 тыс. морских миль, преодолели моря Северо-восточной части Атлантики, длительное время выполняли задачи в Средиземном море, побывали в Красном и Аравийском морях, совершили заходы в иностранные порты, в том числе Лимассол (Республика Кипр), Салала (Султанат Оман), Карачи (Исламская Республика Пакистан).
30 июня в главную базу Северного флота после успешного выполнения задач дальнего похода возвратился большой десантный корабль «Александр Отраковский» под командованием капитана 2 ранга Евгения Алексеева.
Поход БДК «Александр Отраковский» стал самым продолжительным в современной истории СФ плаванием надводного корабля вдали от постоянного пункта базирования.
С момента начала похода 20 ноября 2014 г. прошло 588 суток. За этот период экипаж БДК «Александр Отраковский» успешно выполнил поставленные задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море. Неоднократно совершал заходы в порты Тартус (САР) и Ла-Валетта (Мальта).
В общей сложности кораблём было пройдено около 65 тыс. морских миль (если перевести в километры, то получится, что североморцы 3 раза обогнули Землю по экватору).
Арктический поход
В этом году корабли северного флота вышли уже в пятый арктический поход.
30 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота СФ в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы СФ города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики.
В составе отряда находился большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164. Впервые в арктическом походе принял участие новейший морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв», вошедший в состав флота в конце 2015 года.
В начале сентября в море Лаптевых к ним присоединились гидрографическое судно «Визир» и танкер «Дубна», после чего состоялась встреча с атомным ледоколом «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом».
В конце сентября к отряду кораблей присоединился большой десантный корабль «Кондопога».
Арктический поход кораблей и судов обеспечения СФ продолжался около 40 суток и проходил под флагом начальника штаба Кольской Флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Ильдара Ахмерова. За время похода было пройдено около 9 тыс. миль в акватории Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых.
Североморцы отработали проведение спасательной операции в порту Диксон, а также вопросы обороны архипелага Новосибирские острова и побережья России с выполнением ракетных, зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб.
Впервые корабли северного флота встретились в Арктике с кораблем тихоокеанского флота, БПК «Адмирал Пантелеев», и провели совместные учения.
Впервые рейдовые группы арктической мотострелковой бригады осуществили высадку на мыс Челюскин на полуострове Таймыр и на остров Голомянный архипелага Северная Земля.
Также впервые в ходе данного похода была отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа с борта большого десантного корабля «Кондопога».
Плавание в проливе Вилькицкого и в море Лаптевых проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождал ледокол «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом».
Ледовую разведку на маршруте перехода осуществляли палубные вертолёты Ка-27, базирующиеся на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Мониторинг ледовой обстановки в море Лаптевых обеспечивали дальние противолодочные самолёты Ту-142 армии ВВС и ПВО СФ.
Поход авианосной группы
5 октября в 15.00 мск начался поход корабельной авианосной группы Северного флота в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря. В состав группы входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.
В походе уже у берегов Сирии к группе присоединился фрегат «Адмирал Григорович». Таким образом, в Средиземном море у нас впервые действовала полноценная универсальная группировка кораблей, которая во взаимодействии с воздушными, наземными, и космическими силами, способна провести любую операцию в средиземноморском бассейне. От нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по любой наземной цели, до проведения миротворческих, десантных, морских операций любого типа.
С 15 ноября 2016 года российская группа начала активные боевые действия, поддерживая наземные силы сирийской армии в борьбе с терроризмом. В составе авиакрыла находилось 10 Су-33, 4-5 МиГ-29К(УБ), 1-2 Ка-52К, 1 Ка-31, 2 Ка-29 и 5 Ка-27. За два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1 тысячи 252 объектам террористов.
При этом было потеряно 2 самолета: Су-33 и МиГ-29, потери были небоевыми, летчики остались живы.
В ноябре 2016 года БПК «Вице-адмирал Кулаков» оказал помощь терпящему бедствие в Средиземном море украинскому рыболовецкому судну. 30 ноября он отделился от группы и 13 декабря 2016 года вернулся в постоянный пункт базирования из 60-дневного похода.
Остальная группа в составе авианосца «Адмирал Кузнецов», крейсера «Пётр Великий» и БПК «Североморск» осталась выполнять задачи в Средиземном море.
Также в 2016 дальние походы совершали ДЭПЛ «Владикавказ» и «Калуга».
Балтийский флот
23 января 2016 года большой десантный корабль Балтийского флота «Королёв» вернулся в Военную гавань г. Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода.
Экипаж БДК «Королёв» находился в походе более 8 месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблем было пройдено 37000 морских миль за 187 ходовых суток, совершены заходы в ряд российских и иностранных портов. Одной из основных задач похода корабля являлась демонстрация Андреевского флага. В акватории Средиземного моря корабль действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России, по единому замыслу были проведены многочисленные тренировки с боевыми кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, отработаны совместные задачи на межфлотском уровне. Кроме того, экипаж корабля самостоятельно выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Корветы «Бойкий» и «Стойкий» дважды находились в дальнем походе (по 15 суток) — в июне-июле в Северном море и в октябре в Северной Атлантике, пройдя каждый раз по 2-3 тыс морских миль. Корветы находились в походе более 15 суток. За это время они прошли более 2 тыс. морских миль.
9 сентября большой десантный корабль Балтийского флота «Минск» прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск.
В Средиземноморье БДК «Минск» отправился 11 ноября 2015 года. За это время корабль прошел десятки тысяч морских миль с заходами в иностранные и российские порты. Его экипаж выполнил десятки учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.
Походы СКР «Ярослав Мудрый»
1 июня 2016 СКР «Ярослав Мудрый» после завершения ремонта отправился в восточную часть Средиземного моря. «Ярослав Мудрый» входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.
18 августа сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышел из порта Джибути (Республика Джибути) и приступил к антипиратской вахте в районе Аденского залива.
6 сентября «Ярослав Мудрый» вышел из порта Салала (Оман), где находился с деловым заходом, и взял курс в Аденский залив.
За время стоянки в порту Салала корабль заправился топливом, пополнил запасы пресной воды и продовольствия, а экипаж получил возможность отдохнуть от морского похода. По прибытии в Аденский залив экипаж продолжит выполнение задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства.
20 сентября сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземноморье, совершил деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).
Далее корабль пересек Средиземное море и отправился в Карибское море. 26 октября экипажи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» прибыли с деловым визитом в кубинский порт Гавана.
17 ноября отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» в рамках выполнения задач дальнего похода в Атлантическом океане зашел в порт Пойнт-Фортин Республики Тринидад и Тобаго.
19 декабря сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» после выполнения задач дальнего океанского плавания вернулся на главную базу Балтийского флота Балтийск.
В общей сложности «Ярослав Мудрый» за 6 месяцев похода прошел более 30 тыс. морских миль. За это время корабль совершил деловые визиты в Гавану (Куба), Пойнт-Фортин (Республика Тринидад и Тобаго), ряд других иностранных портов.
Черноморский флот
10 июня в Севастополь после межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот прибыл фрегат «Адмирал Григорович». Это первый надводный корабль дальней морской зоны, который флот получил за последние 35 лет.
Прибыв на Черноморский флот, фрегат успел совершить 2 дальних похода.
24 сентября 2016 года «Григорович» вышел из Севастополя в дальний средиземноморский поход, во время которого совершил деловые заходы на греческие острова Корфу и Лефкада.
28 сентября 2016 года корабль прибыл в порт Керкира на острове Корфу. Совершив переход из Севастополя в Керкиру, корабль прошел маршрутом Средиземноморской экспедиции 1798−1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова.
3 октября 2016 года экипаж корабля завершил программу участия в мероприятиях XV общественного форума «Русская неделя на Ионических островах» и к 6 октября 2016 года, корабль вернулся к месту постоянного базирования в Севастополь.
С 3 ноября по 19 декабря 2016 года корабль находился в составе Средиземноморской эскадры. 15 ноября 2016 года совершил пуски крылатых ракет «Калибр» по террористическим группировкам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» в Сирии из восточной части Средиземного моря
Также в составе Средиземноморской эскадры несли службу и старые черноморские сторожевые корабли:
С 5 мая по 10 июня в Средиземном море службу нес сторожевой корабль «Ладный».
Затем его сменил сторожевой корабль «Пытливый», который находился в Средиземном море в июне-июле. Второй поход в средиземку «Пытливый» совершил в период 5 августа — 28 ноября.
Старичок «Сметливый» также совершил два дальних похода:
Первый поход 6 марта-12 июня. Посещал порт Лимасол (Кипр) 06-07.04.2016 и 06-09.05.2016 с проведением в нем праздничного парада, посвященного 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2 — 6 июня 2016 года были проведены совместные учения с СКР «Ладный», «Пытливый» и «Адмирал Григорович» .
28 октября корабль вышел во второй поход. 1-2 ноября сторожевой корабль «Сметливый» совершил деловой заход в греческий порт Пирей, где российские моряки принимали участие в мероприятиях, посвященных 165-летию со дня рождения королевы эллинов — великой княгини Ольги Константиновны Романовой. В настоящее время находится в Средиземном море.
Боевая служба МРК пр. 21631
Настоящим открытием стало активное применение в дальней морской зоне малых ракетных кораблей проекта 21631, причем они совершили межфлотский переход вокруг Европы.
13 февраля — 14 апреля малый ракетный корабль «Зеленый Дол» совместно с морским тральщиком «Ковровец» нес службу в составе средиземноморской эскадры.
30 марта-23 июля в Средиземном море боевую службу нес однотипный «Серпухов».
С 15 августа по 17 сентября 2016 года оба корабля находились в составе Средиземноморской эскадры. 19 августа в ходе боевой службы корабли выполнили из восточной части Средиземного моря три пуска крылатых ракет «Калибр» по целям запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. В результате ударов уничтожены командный пункт и база террористов в районе населённого пункта Дар-Таазза, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.
4 октября 2016 года МРК «Зелёный Дол» совместно с однотипным МРК «Серпухов» вышли из базы в Севастополе и направились в Средиземное море, начав третий за год дальний поход.
С 4 по 28 октября малые ракетные корабли «Зелёный Дол» и «Серпухов» совершили переход из Севастополя в Балтийск, совершив деловые заходы в порты Валлетта (Мальта) и Сеута (Испания). За кормой сравнительно небольших кораблей водоизмещением всего 950 тонн остались Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское море, а также осенняя Атлантика.
Также в Средиземном море службу несли ракетный катер «Ивановец» (июль-октябрь 2016), ракетный корабль «Мираж» (6 октября — наст время) и тральщик «Валентин Пикуль».
1 июля новейшая дизельная подводная лодка Черноморского флота «Старый Оскол», успешно завершив межфлотский переход с Северного на Черноморский флот, прибыла к месту постоянной дислокации в Новороссийскую военно-морскую базу.
Тихоокеанский флот
27 января во Владивосток после выполнения задач боевой службы прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота. За три месяца дальнего похода моряки побывали в Тихом и Индийском океанах, посетили четыре страны Азиатско-тихоокеанского региона.
Отряд под командованием контр-адмирала Александра Юлдашева в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», эсминца «Быстрый», танкера «Борис Бутома» и спасательного буксирного судна «Алатау» вышел из столицы Приморья 2 ноября 2015 года и взял курс на Индийский океан. С 6 по 12 декабря тихоокеанцы посетили порт Вишакхапатнам (Республика Индия), затем на акватории Бенгальского залива совместно с индийскими ВМС приняли участие в военно-морском учении «Индра Нэви-2015».
После этого флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» продолжил одиночное плавание в Индийском океане и 3 января вышел в Средиземное море. 18 июля 2016 года крейсер вернулся во Владивосток
За время похода отрядом кораблей было пройдено 15 тысяч миль. За последние два месяца российские моряки совершили заходы в порты Танджунг Приок (Индонезия), Дананг (СРВ) и Шанхай (КНР).
28 марта по 8 августа в дальнем походе находился отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», океанского спасателя «Фотий Крылов» и танкера «Иркут» под командованием капитана 1 ранга Александра Потапова.
За время дальнего похода, длившегося 136 суток, кораблями пройдено свыше 26 тыс. морских миль. Тихоокеанцы совершили ряд заходов в порты иностранных государств. В апреле в рамках участия в военно-морском учении «Комодо-2016» отряд осуществил деловые заходы в порты Паданг (Индонезия) и Кампонгсаом (Камбоджа).
Кроме того, экипажи кораблей приняли участие в международном учении по противодействию терроризму «СМОА-Плюс», в ходе которого посетили порт Муара (Бруней) и военно-морскую базу Чанги (Сингапур). В мае корабли ТОФ совершили заход в порт Тилава (Мньянма).
В сентябре в дальнем походе находился отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», большого десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и танкера «Печенга». Командир отряда — командующий Приморской флотилией ТОФ контр-адмирал Вадим Кулить.
В общей сложности поход занял более 30 дней, за бортом кораблей осталось более 6,5 тыс. морских миль.
Отряд учувствовал в совместных учениях с китайскими ВМС под названием «Морское взаимодействие-2016»
Активная фаза учения прошла в период с 15 по 19 сентября. В акватории северной части Южно-Китайского моря стороны отработали совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Во время учения были нанесены совместные артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе осуществлена высадка воздушного и морского десанта на необорудованное побережье в провинции Гуандун (Южный Китай).
С октября по ноябрь 2016 года отряд Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц», ЭМ «Быстрый» и БМТ «Борис Бутома» выполнил боевую службу в Тихом и Индийском океанах. 1 ноября отряд кораблей зашел в порт Танджунг-Приок Республики Индонезия для участия в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016».
Затем БПК «Адмирал Трибуц» и БМТ «Борис Бутома» с официальным визитом посетили порт Саттахип Королевства Таиланд. 19-21 декабря этот отряд принял участие в активной фазе совместного российско-индийского учения «Индра Нэви-2016».
В январе «Адмирал Трибуц» находился в дальнем плавании в Тихом океане.
22 декабря БПК «Адмирал Пантелеев» вернулся после дальнего морского похода в главную базу Тихоокеанского флота в городе Владивосток. Корабль находился в дальнем походе с 3 февраля 2015 г. В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль. Принял участие в совместных учениях с судами Северного флота. Выполнял поставленные задачи в северных широтах в сопровождении ледокола Тихоокеанского флота «Иван Сусанин».
26 сентября новейшая атомная подводная лодка стратегического назначения «Владимир Мономах» (проект 955 «Борей»), совершив межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский, прибыла в пункт постоянного базирования Вилючинск (Камчатка).
24 ноября атомный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» вернулся в пункт постоянного базирования подводных сил Тихоокеанского флота Вилючинск после успешного выполнения задач боевой службы.
21.01.1712:12:38
21.01.1722:19:57
21.01.1722:25:41
21.01.1723:19:54
21.01.1723:52:07 В октябре в паре со «Стойким» ходил «Сообразительный», «Бойкий» в это время был в Кронштадте.