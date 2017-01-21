Дальние походы кораблей ВМФ в 2016 году.

В этом году наш флот проявил небывалую активность. Причем если в первой половине года походов было мало, то ближе к осени в море находились почти все боеспособные корабли.

Северный флот

3-4 апреля в Североморск прибыл отряд кораблей Северного флота, вернувшегося из дальнего похода, в составе БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательного буксира СБ-406 и танкера «Дубна.

Североморцы находились в дальнем плавании с 4 ноября 2015 по 4 апреля 2016, оставили за кормой около 25 тыс. морских миль, преодолели моря Северо-восточной части Атлантики, длительное время выполняли задачи в Средиземном море, побывали в Красном и Аравийском морях, совершили заходы в иностранные порты, в том числе Лимассол (Республика Кипр), Салала (Султанат Оман), Карачи (Исламская Республика Пакистан).

30 июня в главную базу Северного флота после успешного выполнения задач дальнего похода возвратился большой десантный корабль «Александр Отраковский» под командованием капитана 2 ранга Евгения Алексеева.



Картинки по запросу бдк александр отраковский

Поход БДК «Александр Отраковский» стал самым продолжительным в современной истории СФ плаванием надводного корабля вдали от постоянного пункта базирования.

С момента начала похода 20 ноября 2014 г. прошло 588 суток. За этот период экипаж БДК «Александр Отраковский» успешно выполнил поставленные задачи в составе постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море. Неоднократно совершал заходы в порты Тартус (САР) и Ла-Валетта (Мальта).

В общей сложности кораблём было пройдено около 65 тыс. морских миль (если перевести в километры, то получится, что североморцы 3 раза обогнули Землю по экватору).

Арктический поход

В этом году корабли северного флота вышли уже в пятый арктический поход.

30 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота СФ в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы СФ города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики.

В составе отряда находился большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164. Впервые в арктическом походе принял участие новейший морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв», вошедший в состав флота в конце 2015 года.

В начале сентября в море Лаптевых к ним присоединились гидрографическое судно «Визир» и танкер «Дубна», после чего состоялась встреча с атомным ледоколом «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом».

В конце сентября к отряду кораблей присоединился большой десантный корабль «Кондопога».

Арктический поход кораблей и судов обеспечения СФ продолжался около 40 суток и проходил под флагом начальника штаба Кольской Флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Ильдара Ахмерова. За время похода было пройдено около 9 тыс. миль в акватории Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых.

Североморцы отработали проведение спасательной операции в порту Диксон, а также вопросы обороны архипелага Новосибирские острова и побережья России с выполнением ракетных, зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб.

Впервые корабли северного флота встретились в Арктике с кораблем тихоокеанского флота, БПК «Адмирал Пантелеев», и провели совместные учения.

Впервые рейдовые группы арктической мотострелковой бригады осуществили высадку на мыс Челюскин на полуострове Таймыр и на остров Голомянный архипелага Северная Земля.

Также впервые в ходе данного похода была отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа с борта большого десантного корабля «Кондопога».

Плавание в проливе Вилькицкого и в море Лаптевых проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождал ледокол «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом».

Ледовую разведку на маршруте перехода осуществляли палубные вертолёты Ка-27, базирующиеся на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Мониторинг ледовой обстановки в море Лаптевых обеспечивали дальние противолодочные самолёты Ту-142 армии ВВС и ПВО СФ.

Поход авианосной группы

5 октября в 15.00 мск начался поход корабельной авианосной группы Северного флота в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря. В состав группы входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

В походе уже у берегов Сирии к группе присоединился фрегат «Адмирал Григорович». Таким образом, в Средиземном море у нас впервые действовала полноценная универсальная группировка кораблей, которая во взаимодействии с воздушными, наземными, и космическими силами, способна провести любую операцию в средиземноморском бассейне. От нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по любой наземной цели, до проведения миротворческих, десантных, морских операций любого типа.

С 15 ноября 2016 года российская группа начала активные боевые действия, поддерживая наземные силы сирийской армии в борьбе с терроризмом. В составе авиакрыла находилось 10 Су-33, 4-5 МиГ-29К(УБ), 1-2 Ка-52К, 1 Ка-31, 2 Ка-29 и 5 Ка-27. За два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1 тысячи 252 объектам террористов.

При этом было потеряно 2 самолета: Су-33 и МиГ-29, потери были небоевыми, летчики остались живы.

В ноябре 2016 года БПК «Вице-адмирал Кулаков» оказал помощь терпящему бедствие в Средиземном море украинскому рыболовецкому судну. 30 ноября он отделился от группы и 13 декабря 2016 года вернулся в постоянный пункт базирования из 60-дневного похода.

Остальная группа в составе авианосца «Адмирал Кузнецов», крейсера «Пётр Великий» и БПК «Североморск» осталась выполнять задачи в Средиземном море.

Также в 2016 дальние походы совершали ДЭПЛ «Владикавказ» и «Калуга».

Балтийский флот

23 января 2016 года большой десантный корабль Балтийского флота «Королёв» вернулся в Военную гавань г. Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода.



Картинки по запросу бдк королев

Экипаж БДК «Королёв» находился в походе более 8 месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблем было пройдено 37000 морских миль за 187 ходовых суток, совершены заходы в ряд российских и иностранных портов. Одной из основных задач похода корабля являлась демонстрация Андреевского флага. В акватории Средиземного моря корабль действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России, по единому замыслу были проведены многочисленные тренировки с боевыми кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, отработаны совместные задачи на межфлотском уровне. Кроме того, экипаж корабля самостоятельно выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» дважды находились в дальнем походе (по 15 суток) — в июне-июле в Северном море и в октябре в Северной Атлантике, пройдя каждый раз по 2-3 тыс морских миль. Корветы находились в походе более 15 суток. За это время они прошли более 2 тыс. морских миль.

9 сентября большой десантный корабль Балтийского флота «Минск» прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск.

В Средиземноморье БДК «Минск» отправился 11 ноября 2015 года. За это время корабль прошел десятки тысяч морских миль с заходами в иностранные и российские порты. Его экипаж выполнил десятки учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Походы СКР «Ярослав Мудрый»



Картинки по запросу ярослав мудрый фрегат

1 июня 2016 СКР «Ярослав Мудрый» после завершения ремонта отправился в восточную часть Средиземного моря. «Ярослав Мудрый» входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.

18 августа сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышел из порта Джибути (Республика Джибути) и приступил к антипиратской вахте в районе Аденского залива.

6 сентября «Ярослав Мудрый» вышел из порта Салала (Оман), где находился с деловым заходом, и взял курс в Аденский залив.

За время стоянки в порту Салала корабль заправился топливом, пополнил запасы пресной воды и продовольствия, а экипаж получил возможность отдохнуть от морского похода. По прибытии в Аденский залив экипаж продолжит выполнение задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства.

20 сентября сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземноморье, совершил деловой заход в порт Лимассол (Республика Кипр).

Далее корабль пересек Средиземное море и отправился в Карибское море. 26 октября экипажи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» прибыли с деловым визитом в кубинский порт Гавана.

17 ноября отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» в рамках выполнения задач дальнего похода в Атлантическом океане зашел в порт Пойнт-Фортин Республики Тринидад и Тобаго.

19 декабря сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» после выполнения задач дальнего океанского плавания вернулся на главную базу Балтийского флота Балтийск.

В общей сложности «Ярослав Мудрый» за 6 месяцев похода прошел более 30 тыс. морских миль. За это время корабль совершил деловые визиты в Гавану (Куба), Пойнт-Фортин (Республика Тринидад и Тобаго), ряд других иностранных портов.

Черноморский флот

10 июня в Севастополь после межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот прибыл фрегат «Адмирал Григорович». Это первый надводный корабль дальней морской зоны, который флот получил за последние 35 лет.



Картинки по запросу адмирал григорович

Прибыв на Черноморский флот, фрегат успел совершить 2 дальних похода.

24 сентября 2016 года «Григорович» вышел из Севастополя в дальний средиземноморский поход, во время которого совершил деловые заходы на греческие острова Корфу и Лефкада.

28 сентября 2016 года корабль прибыл в порт Керкира на острове Корфу. Совершив переход из Севастополя в Керкиру, корабль прошел маршрутом Средиземноморской экспедиции 1798−1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова.

3 октября 2016 года экипаж корабля завершил программу участия в мероприятиях XV общественного форума «Русская неделя на Ионических островах» и к 6 октября 2016 года, корабль вернулся к месту постоянного базирования в Севастополь.

С 3 ноября по 19 декабря 2016 года корабль находился в составе Средиземноморской эскадры. 15 ноября 2016 года совершил пуски крылатых ракет «Калибр» по террористическим группировкам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» в Сирии из восточной части Средиземного моря

Также в составе Средиземноморской эскадры несли службу и старые черноморские сторожевые корабли:

С 5 мая по 10 июня в Средиземном море службу нес сторожевой корабль «Ладный».

Затем его сменил сторожевой корабль «Пытливый», который находился в Средиземном море в июне-июле. Второй поход в средиземку «Пытливый» совершил в период 5 августа — 28 ноября.

Старичок «Сметливый» также совершил два дальних похода:

Первый поход 6 марта-12 июня. Посещал порт Лимасол (Кипр) 06-07.04.2016 и 06-09.05.2016 с проведением в нем праздничного парада, посвященного 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2 — 6 июня 2016 года были проведены совместные учения с СКР «Ладный», «Пытливый» и «Адмирал Григорович» .

28 октября корабль вышел во второй поход. 1-2 ноября сторожевой корабль «Сметливый» совершил деловой заход в греческий порт Пирей, где российские моряки принимали участие в мероприятиях, посвященных 165-летию со дня рождения королевы эллинов — великой княгини Ольги Константиновны Романовой. В настоящее время находится в Средиземном море.

Боевая служба МРК пр. 21631

Настоящим открытием стало активное применение в дальней морской зоне малых ракетных кораблей проекта 21631, причем они совершили межфлотский переход вокруг Европы.

13 февраля — 14 апреля малый ракетный корабль «Зеленый Дол» совместно с морским тральщиком «Ковровец» нес службу в составе средиземноморской эскадры.

30 марта-23 июля в Средиземном море боевую службу нес однотипный «Серпухов».

С 15 августа по 17 сентября 2016 года оба корабля находились в составе Средиземноморской эскадры. 19 августа в ходе боевой службы корабли выполнили из восточной части Средиземного моря три пуска крылатых ракет «Калибр» по целям запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. В результате ударов уничтожены командный пункт и база террористов в районе населённого пункта Дар-Таазза, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

4 октября 2016 года МРК «Зелёный Дол» совместно с однотипным МРК «Серпухов» вышли из базы в Севастополе и направились в Средиземное море, начав третий за год дальний поход.

С 4 по 28 октября малые ракетные корабли «Зелёный Дол» и «Серпухов» совершили переход из Севастополя в Балтийск, совершив деловые заходы в порты Валлетта (Мальта) и Сеута (Испания). За кормой сравнительно небольших кораблей водоизмещением всего 950 тонн остались Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское море, а также осенняя Атлантика.

Также в Средиземном море службу несли ракетный катер «Ивановец» (июль-октябрь 2016), ракетный корабль «Мираж» (6 октября — наст время) и тральщик «Валентин Пикуль».

1 июля новейшая дизельная подводная лодка Черноморского флота «Старый Оскол», успешно завершив межфлотский переход с Северного на Черноморский флот, прибыла к месту постоянной дислокации в Новороссийскую военно-морскую базу.

Тихоокеанский флот

27 января во Владивосток после выполнения задач боевой службы прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота. За три месяца дальнего похода моряки побывали в Тихом и Индийском океанах, посетили четыре страны Азиатско-тихоокеанского региона.

Отряд под командованием контр-адмирала Александра Юлдашева в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», эсминца «Быстрый», танкера «Борис Бутома» и спасательного буксирного судна «Алатау» вышел из столицы Приморья 2 ноября 2015 года и взял курс на Индийский океан. С 6 по 12 декабря тихоокеанцы посетили порт Вишакхапатнам (Республика Индия), затем на акватории Бенгальского залива совместно с индийскими ВМС приняли участие в военно-морском учении «Индра Нэви-2015».

После этого флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» продолжил одиночное плавание в Индийском океане и 3 января вышел в Средиземное море. 18 июля 2016 года крейсер вернулся во Владивосток

За время похода отрядом кораблей было пройдено 15 тысяч миль. За последние два месяца российские моряки совершили заходы в порты Танджунг Приок (Индонезия), Дананг (СРВ) и Шанхай (КНР).

28 марта по 8 августа в дальнем походе находился отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», океанского спасателя «Фотий Крылов» и танкера «Иркут» под командованием капитана 1 ранга Александра Потапова.



Картинки по запросу адмирал виноградов

За время дальнего похода, длившегося 136 суток, кораблями пройдено свыше 26 тыс. морских миль. Тихоокеанцы совершили ряд заходов в порты иностранных государств. В апреле в рамках участия в военно-морском учении «Комодо-2016» отряд осуществил деловые заходы в порты Паданг (Индонезия) и Кампонгсаом (Камбоджа).

Кроме того, экипажи кораблей приняли участие в международном учении по противодействию терроризму «СМОА-Плюс», в ходе которого посетили порт Муара (Бруней) и военно-морскую базу Чанги (Сингапур). В мае корабли ТОФ совершили заход в порт Тилава (Мньянма).

В сентябре в дальнем походе находился отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», большого десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и танкера «Печенга». Командир отряда — командующий Приморской флотилией ТОФ контр-адмирал Вадим Кулить.

В общей сложности поход занял более 30 дней, за бортом кораблей осталось более 6,5 тыс. морских миль.

Отряд учувствовал в совместных учениях с китайскими ВМС под названием «Морское взаимодействие-2016»



Похожее изображение

Активная фаза учения прошла в период с 15 по 19 сентября. В акватории северной части Южно-Китайского моря стороны отработали совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Во время учения были нанесены совместные артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе осуществлена высадка воздушного и морского десанта на необорудованное побережье в провинции Гуандун (Южный Китай).

С октября по ноябрь 2016 года отряд Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц», ЭМ «Быстрый» и БМТ «Борис Бутома» выполнил боевую службу в Тихом и Индийском океанах. 1 ноября отряд кораблей зашел в порт Танджунг-Приок Республики Индонезия для участия в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016».



Картинки по запросу адмирал трибуц и быстрый

Затем БПК «Адмирал Трибуц» и БМТ «Борис Бутома» с официальным визитом посетили порт Саттахип Королевства Таиланд. 19-21 декабря этот отряд принял участие в активной фазе совместного российско-индийского учения «Индра Нэви-2016».

В январе «Адмирал Трибуц» находился в дальнем плавании в Тихом океане.

22 декабря БПК «Адмирал Пантелеев» вернулся после дальнего морского похода в главную базу Тихоокеанского флота в городе Владивосток. Корабль находился в дальнем походе с 3 февраля 2015 г. В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль. Принял участие в совместных учениях с судами Северного флота. Выполнял поставленные задачи в северных широтах в сопровождении ледокола Тихоокеанского флота «Иван Сусанин».

26 сентября новейшая атомная подводная лодка стратегического назначения «Владимир Мономах» (проект 955 «Борей»), совершив межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский, прибыла в пункт постоянного базирования Вилючинск (Камчатка).

24 ноября атомный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» вернулся в пункт постоянного базирования подводных сил Тихоокеанского флота Вилючинск после успешного выполнения задач боевой службы.