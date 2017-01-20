ПАК ФА Т-50 заправляется в воздухе: эксклюзивные кадры

не хочу критиковать, но вот «поганые мерикосы» используют не свободный шланг, который болтается в вихревых потоках танкера, а стану которая на «миникрыльях» уходит вниз и заправляющийся самолет
подходит и «паркуется» в «чистом небе». Я конечно не специались, может кто знающий поясните чем наша заправка лучше? Или
может не грех у матрасников передрать их систему?
но вот «поганые мерикосы» используют не свободный шланг
Посмотрите как заправляется американская палубная авиация. Там тоже
шланг с конусом. Не знаю в чем фишка, но у американцев тоже нет
единства.
стану которая на «миникрыльях» уходит вниз и заправляющийся
самолет подходит и «паркуется» в «чистом небе"
Штангой управляет специальный оператор, который собственно и пытается попасть в заправочное отверстие в самолете, который нужно
заправить.
Для начала не так конус и болтается. Потом наш шланг сломать
труднее. Штанга — жёсткая, чуть что, может и сломаться. А шланг
резиновый — его и пнуть можно, в сторону оттолкнуть, и ничего ему
не будет. Потом уже после присоединения, пилот не мучается с удержанием позиции во время заправки, а просто летит рядом, ведь
шланг гибко реагирует на изменение позиции самолёта. Ну и шланги
можно 3 штуки вывесить, 1 из фюзеляжа и 2 с крыльев, а штанга
только 1. Есть ощущение что штанга лучше подходит для заправки 1
большого самолёта (он и стабильнее летит и в штанге скорость
перекачки больше) а шланги с конусом лучше для истребителей — им можно 3 сразу и небольшие манёвры не страшны.
Для штанги нужен оператор-заправщик, который сидит в хвосте
заправщика и контролирует штангу манипулятором. Т. е. это очевидное
усложнение конструкции: нужен человек, место для него, ему нужны
пульты-манипуляторы, штанге нужны двигатели. Про все остальное
описали выше.
На наших тоже сидит в хвосте оператор
Дорого просто, пока работает и более простая система нет смысла её менять, в ущерб другим, более приоритетным направлениям. Рано или
поздно передерем у матрасников или придумаем что-то получше.
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