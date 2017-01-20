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ПАК ФА Т-50 заправляется в воздухе: эксклюзивные кадры

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ПАК ФА, Т-50
  • megajob megajob
    21.01.1701:01:55

    не хочу критиковать, но вот «поганые мерикосы» используют не свободный шланг, который болтается в вихревых потоках танкера, а стану которая на «миникрыльях» уходит вниз и заправляющийся самолет подходит и «паркуется» в «чистом небе».     Я конечно не специались, может кто знающий поясните чем наша заправка лучше? Или может не грех у матрасников передрать их систему?

    #877013
    • Anton Donskov Anton Donskov
      21.01.1702:15:53

      но вот «поганые мерикосы» используют не свободный шланг

      Посмотрите как заправляется американская палубная авиация. Там тоже шланг с конусом. Не знаю в чем фишка, но у американцев тоже нет единства.

      стану которая на «миникрыльях» уходит вниз и заправляющийся самолет подходит и «паркуется» в «чистом небе"

      Штангой управляет специальный оператор, который собственно и пытается попасть в заправочное отверстие в самолете, который нужно заправить.

      #877020
    • Нет аватара cr4zyr0m
      21.01.1702:27:26

      Для начала не так конус и болтается. Потом наш шланг сломать труднее. Штанга — жёсткая, чуть что, может и сломаться. А шланг резиновый — его и пнуть можно, в сторону оттолкнуть, и ничего ему не будет. Потом уже после присоединения, пилот не мучается с удержанием позиции во время заправки, а просто летит рядом, ведь шланг гибко реагирует на изменение позиции самолёта. Ну и шланги можно 3 штуки вывесить, 1 из фюзеляжа и 2 с крыльев, а штанга только 1. Есть ощущение что штанга лучше подходит для заправки 1 большого самолёта (он и стабильнее летит и в штанге скорость перекачки больше) а шланги с конусом лучше для истребителей — им можно 3 сразу и небольшие манёвры не страшны.

      Отредактировано: cr4zyr0m~02:28 21.01.17
      #877021
    • Александр Переберин
      21.01.1704:49:21

      Для штанги нужен оператор-заправщик, который сидит в хвосте заправщика и контролирует штангу манипулятором. Т. е. это очевидное усложнение конструкции: нужен человек, место для него, ему нужны пульты-манипуляторы, штанге нужны двигатели. Про все остальное описали выше.

      #877037
      • Нет аватара Rockets
        21.01.1710:49:29

        На наших тоже сидит в хвосте оператор

        #877057
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      21.01.1714:51:53

      Дорого просто, пока работает и более простая система нет смысла её менять, в ущерб другим, более приоритетным направлениям. Рано или поздно передерем у матрасников или придумаем что-то получше.

      #877107
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