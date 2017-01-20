Более 105 тысяч тонн мяса произвели в Кабардино-Балкарии в 2016

По результатам 2016 года аграрии Кабардино-Балкарской республики произвели более 105 тысяч тонн мяса. Такие объемы производства позволяют региону, одному из немногих в России, выйти на самообеспечение продукцией мясного животноводства. Для сравнения, объем потребления мяса составляет 101,2 тысячи тонн, в том числе 51,4 тысячи тонн говядины. Этих показателей производство региона достигло уже в 2015 году.

Акцент животноводческие предприятия республики ставят на качественном воспроизводстве. По данным на начало года, общая численность поголовья КРС региона составляет 264 тысячи голов, из них более 127 тысяч коров, дающих приплод для развития мясного скотоводства. Общая площадь пастбищных угодий в Республике составляет порядка 300 тысяч гектаров. Из них более 140 тысяч гектаров альпийских лугов и столько же присельских пастбищ. По мнению специалистов, этот фактор является также во многом определяющим для развития отрасли.

Самыми популярными для разведения породами мясного крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарии сегодня являются абердин-ангус, герефорд и симменталь. Так, число особей элитной породы абердин-ангус уже достигло 2 тысяч голов, стадо планируют довести до 10 тысяч. Что касается герефорской породы, среди ее достоинств специалисты отмечают устойчивость к экстремальным условиям и температурным колебаниям, при этом она дает деликатесное, «мраморное» мясо.

Но не каждый производитель может позволить себе приобрести большое количество чистопородных животных за пределами республики. Поэтому селекционеры предлагают выход: скрещивание быков мясных пород и обычных молочных коров, обладающих низкой продуктивностью. Помощь в этом предлагают ученые-селекционеры, сотрудники Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В.М. Кокова и Кабардино-Балкарского НИИ сельского хозяйства Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

Отметим, важным условием для успешного производства является обеспечение животных полноценной, сбалансированной кормовой базой. Урожай фуражного зерна прошлого сельскохозяйственного года, по оценкам экспертов, позволил полностью обеспечить отрасль: только сбор кукурузы превысил 900 тысяч тонн. Также в республике решается вопрос о производстве комбикормов.

Добавим, по информации Минсельхоза Республики, в 2016 году порядка 200 фермерских хозяйств региона получили гранты общей суммой почти 297 миллионов рублей. Большинство получателей грантов занимаются производством говядины. Регион вышел на объемы производства, обеспечивающие полное самостоятельное обеспечение мясной продукцией, а также имеет возможность осуществлять поставки собственной продукции в другие регионы России, в том числе Москву и Санкт-Петербург, Ингушетию, Чечню, Краснодарский край и др.