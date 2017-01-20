В социальных сетях появились изображения бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которая создана на базе платформы «Армата». Военные эксперты предполагают, что новая БРЭМ будет способна автоматически подцеплять и эвакуировать поврежденную технику, а также получит спутниковую навигацию для подключения к автоматизированной системе управления.

Как сообщает блогер Алексей Хлопотов, изображение БРЭМ Т-16 (объект 152) было опубликовано в корпоративном календаре непосредственного разработчика «Арматы» — «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения».

Машина имеет грузоподъемное оборудование — 10-тонный подъемный кран со стрелой из броневой стали. Крюковая обойма крана — в режиме работы тяговой лебедки создает усилие до 80 тонн. Для малых подъемных работ БРЭМ имеет дополнительный манипулятор, который позволяет поднимать до 900 килограммов. Она также оборудована универсальным ремонтным отсеком со сварочным оборудованием и землеройным оборудованием: бульдозерным отвалом.

Бронекапсула рассчитана на трех-четырех человек, которые могут проводить эвакуационные работы неисправной бронетехники не покидая машину. Для «швартовки» к поврежденному танку БРЭМ оснащен автосцепкой — теперь экипажу не нужно покидать машину под огнем противника. Т-16 автоматически сцепится с подбитым танком и вытянет его прямо с поля боя. Кстати, в случае необходимости командир может вести оборонительную стрельбу дистанционно управляя необитаемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд».

Новый БРЭМ имеет аналогичную танку Т-14 динамическую защиту, систему постановки дымовой завесы и электромагнитной защиты, комплекс подавления радиофугасов, а также решетчатые экраны, которые прикрывают даже стрелу основного крана.

На машине установлен двигатель А-85-3А мощностью 1500 лошадиных сил.

Бонус: Т-15