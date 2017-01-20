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Фотофакты

БРЭМ Т-16

В социальных сетях появились изображения бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которая создана на базе платформы «Армата». Военные эксперты предполагают, что новая БРЭМ будет способна автоматически подцеплять и эвакуировать поврежденную технику, а также получит спутниковую навигацию для подключения к автоматизированной системе управления.

Как сообщает блогер Алексей Хлопотов, изображение БРЭМ Т-16 (объект 152) было опубликовано в корпоративном календаре непосредственного разработчика «Арматы» — «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения».

Машина имеет грузоподъемное оборудование — 10-тонный подъемный кран со стрелой из броневой стали. Крюковая обойма крана — в режиме работы тяговой лебедки создает усилие до 80 тонн. Для малых подъемных работ БРЭМ имеет дополнительный манипулятор, который позволяет поднимать до 900 килограммов. Она также оборудована универсальным ремонтным отсеком со сварочным оборудованием и землеройным оборудованием: бульдозерным отвалом.

Бронекапсула рассчитана на трех-четырех человек, которые могут проводить эвакуационные работы неисправной бронетехники не покидая машину. Для «швартовки» к поврежденному танку БРЭМ оснащен автосцепкой — теперь экипажу не нужно покидать машину под огнем противника. Т-16 автоматически сцепится с подбитым танком и вытянет его прямо с поля боя. Кстати, в случае необходимости командир может вести оборонительную стрельбу дистанционно управляя необитаемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд».

Новый БРЭМ имеет аналогичную танку Т-14 динамическую защиту, систему постановки дымовой завесы и электромагнитной защиты, комплекс подавления радиофугасов, а также решетчатые экраны, которые прикрывают даже стрелу основного крана.

На машине установлен двигатель А-85-3А мощностью 1500 лошадиных сил.

Бонус: Т-15

https://rg.ru/2017/01/20/v-seti-poiavilis-pervye-foto-brem-na-baze-armaty.html

Т-16, Армата, БРЭМ Т-16, БРЭМ, ОАО УКБТМ, УКБТМ, "УКБТМ"
  • Денис Ко Денис Ко
    21.01.1700:11:42

    радует что пулемет есть! но вот лебедка с передней части или хотя бы блоки для заводки троса. ??

    #876994
    • Sergio Buk Sergio Buk
      21.01.1715:53:39

      Видео ниже гляньте с указанной минуты. Все что нужно там есть.

      #877131
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    21.01.1701:41:36

    Грозно.   

    #877016
  • Sergio Buk Sergio Buk
    21.01.1710:03:22

    А как насчет видеофактов от сентября 2015 года?

    12.17 мин. и далее.

    Отредактировано: Sergio Buk~10:05 21.01.17
    #877050
  • Егерь Егерь
    21.01.1712:34:32

    Мощь.

    #877070
  • Нет аватара Yarhann
    21.01.1714:54:37

    телега зачетная только нахрена там боевой модуль упал непонятно

    #877108
    • Sergio Buk Sergio Buk
      21.01.1715:51:17

      Ага, и динамическая защита с решетчатым экраном. Подумаешь, он всего то прям с поля боя под огнем бронетехнику вытаскивает. Можно ведь это делать и на обычном тракторе, а в случае чего обычным гаечным ключом отбиться от супостата? Правда ведь?    

      #877130
      • Нет аватара Yarhann
        21.01.1715:58:25

        а про защиту я ничего и не говорил, а вот нахрена там пулемет непонятно — в бой ходить на этом )) даже не смешно немного другие задачи у техники. Хотя с другой стороны возможно когда будут цеплять технику вдруг нападут какието басмачи экипаж быстро прячется в этот передвижной блиндаж и может отшмалятся по папуасам и вновь занятся работой как детерминирует приматов. Если так то да пуха нужна.

        #877132
        • de_moore de_moore
          21.01.1716:03:37

          Экипажу в принципе выходить не нужно чтобы цеплять, есть автосцепка

          #877135
          • Нет аватара Yarhann
            21.01.1716:17:12

            ну я просто не танкист незнаю как они действуют — так если и выходить ненадо то блин реально нахрена там боевой модуль как по мне лучше активыне средства противодействия поставить типа отстрела различных тепловых завес и т. п. хотя понятно что они и так там есть

            #877137
        • Sergio Buk Sergio Buk
          21.01.1716:11:15

          Этот БРЭМ может зацепить и уволочь танк и без высадки экипажа. Захват для этого специально сконструирован. Ну вот видите, стоило только подумать, как и применение модуля стало очевидно.

          #877136
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