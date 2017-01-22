В Рязанской области открылось ООО «Сельское грибное хозяйство»
В селе Инякино Шиловского района открылось производство по выращиванию грибов. ООО «Сельское грибное хозяйство», принадлежащее Екатерине Бурлаковой.
В бывшем колхозе «Доброволец» женщина арендовала сохранившееся картофелехранилище, организовала там ремонт и установку оборудования, стоимостью 12 млн. рублей.
— Здесь будут три поточных камеры выращивания, — пояснила Екатерина Бурлакова, — Первые три тонны вешенок в одном камере мы планируем собрать 15-20 февраля, затем — через каждую неделю — по столько же в двух других. Надеюсь, после удачной реализации грибов на московских и рязанских рынках, в следующем году открыть вторую линию производства.
Благодаря открытию новому предприятию, удалось создать 10 рабочих мест.
- Великоросс
- 22.01.201711:26
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22.01.1716:06:58