Созданные в ходе проекта решения позволят отечественным предприятиям существенно снизить зависимость от импортного инженерного ПО, что приведет не только к сокращению рисков по срыву выполнения государственных заказов, в том числе гособоронзаказа, но и уменьшит отток за рубеж денежных средств, традиционно выделяемых на закупку подобного программного обеспечения.

В Фонде перспективных исследований подвели итоги проекта «Гербарий», направленного на создание независимой среды разработки отечественного инженерного программного обеспечения. По замыслу создателей, «Гербарий» станет своего рода «магазином программного обеспечения», общей средой для разработчиков, заказчиков и потребителей российских программных продуктов на основе единых архитектурных решений.

В ходе проекта «Гербарий» были созданы прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы. Единая среда управления позволяет организовать коллективную разработку модулей инженерного ПО и представляет собой специализированный WEB-портал, который позволит оперативно предоставлять доступ к интегрированной программной платформе и отдельным модулям инженерного ПО для использования как разработчиками модулей, так и конечными пользователями прикладной CAD-системы.

Единая среда управления позволит разработчикам CAD-систем и отдельных модулей ПО распространять (продавать) свои разработки, пользуясь одной технологической интернет-площадкой: это будет способствовать развитию конкурентной среды для разработчиков, что напрямую повлияет на качество создаваемого ПО. Кроме того, единая среда управления позволит обеспечить централизацию взаимодействия разработчиков и потребителей на единой площадке, а также создать централизованное хранилище модулей инженерного ПО, нормативно-справочной информации и 3D-моделей на базе единого формата файла модели.

По мнению исполнителей проекта «Гербарий», разработанные решения позволят создать отечественный центр компетенций по разработке инженерного программного обеспечения, что позволит, в частности, унифицировать создаваемые продукты, повысить качество и сократить сроки их разработки, а также позволит выработать единый подход для функциональной верификации результатов работы модулей ПО, создавать автоматизированные рабочие места с учетом специфики предприятия и отрасли в целом и т. д.

Созданная интегрированная инженерная программная платформа обладает кроссплатформенностью: данные о моделях изделий хранятся в открытом формате, а сами модели можно переносить на различные вычислительные платформы. Инженерная программная платформа обеспечит для потенциальных разработчиков САПР открытый многоуровневый прикладной программный интерфейс (API) к функциям платформы, возможность разработки и встраивания в единое окружение новых компонентов инженерного ПО, а также позволит осуществлять обмен данными с внешними (например, уже использующимися на предприятии) CAD-системами в стандартных форматах.

Благодаря проекту «Гербарий» промышленные предприятия РФ получат мощный инструмент, с помощью которого они смогут решать самые разные технологические задачи. Полученные в ходе проекта результаты позволят существенно снизить зависимость от импортного инженерного ПО, что приведет не только к снижению рисков по срыву выполнения государственных заказов, в том числе ГОЗ, но и уменьшит отток за рубеж денежных средств, традиционно выделяемых на закупку подобного программного обеспечения. Открытая конкурентная среда, в свою очередь, поможет существенно развить отечественный рынок инженерного программного обеспечения.