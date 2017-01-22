В Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга открыты два детских сада
Здания построены за счет городского бюджета и уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
Детский сад на проспекте Испытателей рассчитан на 150 мест. В учреждении будут работать 10 разновозрастных групп по 15 человек, в том числе три ясельные.
Вместимость детского сада на Морском проспекте — 90 человек. Здесь оборудовано пять групповых ячеек. В ясельную и младшую группы наберут по 15 детей, в остальных трех группах будет по 20 человек.
- Великоросс
- 22.01.201715:04
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22.01.1715:10:29
22.01.1715:24:55