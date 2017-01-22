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Детские сады и школы

В Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга открыты два детских сада

Здания построены за счет городского бюджета и уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад на проспекте Испытателей рассчитан на 150 мест. В учреждении будут работать 10 разновозрастных групп по 15 человек, в том числе три ясельные.

Вместимость детского сада на Морском проспекте — 90 человек. Здесь оборудовано пять групповых ячеек. В ясельную и младшую группы наберут по 15 детей, в остальных трех группах будет по 20 человек.

http://gov.spb.ru/press/governor/104769/

Санкт-Петербург, детский сад
  • Великоросс Великоросс
    22.01.1715:10:29

    Отредактировано: Великоросс~15:23 22.01.17
    #877324
  • Патриот России Патриот России
    22.01.1715:24:55

    Ну вот наглядный пример того, что в Питере и новые детские сады в хорошем темпе строятся, а то либералы всё ныли, что деньги на строительство школ, детских садов уйдут на достройку Зенит-арены!

    #877326
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