В Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга открыты два детских сада

Здания построены за счет городского бюджета и уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад на проспекте Испытателей рассчитан на 150 мест. В учреждении будут работать 10 разновозрастных групп по 15 человек, в том числе три ясельные.

Вместимость детского сада на Морском проспекте — 90 человек. Здесь оборудовано пять групповых ячеек. В ясельную и младшую группы наберут по 15 детей, в остальных трех группах будет по 20 человек.