В Ессентуках Ставропольского края открылся новый корпус инфекционной больницы
Просторные, светлые помещения и новейшее медицинское оборудование. Новое здание успели оценить первые пациенты. В новом корпусе расположится детское отделение. Его площадь составляет более 380 кв. метров. Он рассчитан на 20 коек. Здесь принимают детей от 2 до 14 лет.
Открытие нового корпуса — первый за десятилетия серьезный шаг в решении «капитальных» проблем учреждения, комплекс зданий которого был построен еще в начале прошлого века.
- termometrix
- 22.01.201717:24
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