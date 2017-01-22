Российская компания DEXP (Владивосток) представила защищенный смартфон с поддержкой ГЛОНАСС



Защищенный смартфон DEXP Ixion P245 Arctic работает в ГЛОНАСС

Защищенный 4G LTE смартфон DEXP Ixion P245 Arctic предназначен для пользователей, которые по своему желанию, призванию или по профессиональной необходимости ведут активный образ жизни. Он подойдет для охотников, рыбаков, туристов, экстремалов, егерей, военных и спасателей благодаря жесткому герметичному корпусу, экономичному функционалу и поддержке локализации по GPS, ГЛОНАСС и aGPS.

Смартфон представлен российской компанией Digital Experience (DEXP ) с 18-летним стажем работы на рынке. Данный производитель считается одним из крупнейших в Европе. Отечественные разработчики взяли за основу уже имеющиеся наработки, что позволило гарантировать высокий уровень непроницаемости для пыли, грязи и воды в соответствии с международным стандартом IP68 . Корпус устройства производится из прочного пластика, дисплей экранирован закаленным стеклом.

Модель получила два слота для SIM карт с поддержкой сотовых сетей GSM, WCDMA и LTE . Работа осуществляется на базе ОС Android и 4-ядерного микропроцессора Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 с тактовой частотой 1,3 ГГц (Cortex-A7). В качестве графического контроллера выбран Adreno 304. Оперативной памяти достались 2 Гб, постоянная имеет размер 16 Гб. Слот для карт microSD или microSDHC поддерживает расширение на 32 Гб.

Визуальная информация выводится на компактный 4,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 720×1280 точек и плотностью пикселей 312 на дюйм. Основная камера расположена с тыльной стороны, она оснащена датчиком 8 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой. Возможна видеосъемка в разрешении HD. Фронтальная камера для видеоконференций имеет разрешение 2 МП.

Водонепроницаемый смартфон оснащен датчиками приближения, освещенности и акселерометром. Из интерфейсов присутствуют FM радио, Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Проводные разъемы представлены micro USB и аудиовыходом 3,5 мм. Емкость литиево-полимерного аккумулятора составляет 3000 мА-ч, его хватает на половину суток телефонного разговора или на 6 суток работы в режиме ожидания.

Защищенный смартфон DEXP Ixion P245 Arctic заключен в сравнительно компактный корпус черного цвета размерами 12,6×74 х 144 мм, его масса составляет 190 грамм. В комплект поставки входят USB-кабель и зарядное устройство. Старт продаж намечен на 19 января 2017 года в сети магазинов DNS, о цене пока данных нет.