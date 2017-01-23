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Армия и Флот

Первые серийные образцы радара для ПАК ФА уже изготовлены

  • Картинки по запросу пак фа фото
  • Картинки по запросу пак фа фото

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию радиолокационного комплекса для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) практически завершена, уже созданы первые серийные образцы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») Юрий Белый.

«Соответствующая ОКР находится на завершающей стадии. Более того, головной изготовитель — Государственный Рязанский приборный завод - уже сделал первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка — прим. ТАСС)», — рассказал он.

По словам Белого, летные испытания нового радара «идут без особых замечаний». «Но сколько они продлятся, — сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас», — подчеркнул Белый.

ПАК ФА — перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в 2017 году.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3962967

ОПК, ПАК ФА, НИИП, ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ
  • SergeySeverny SergeySeverny
    23.01.1713:35:12

    всё одно к одному, АФАР в серию, новый двигатель в серию — получится Т-50

    #877520
    • Нет аватара Maggey
      23.01.1713:53:36

      Новый двигатель будет примерно в 2019, а пока можно летать с двигателем от Су-35С.

      #877524
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      23.01.1715:24:05

      на старых полетают, ничего страшного.

      А то истерика у всех, прям двигатели от Су-35С за гамно держат

      Отредактировано: Ray D_MIX~15:24 23.01.17
      #877558
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    23.01.1717:30:01

    Хорошая новость, спасибо.

    #877594
  • Нет аватара Вовец Снов
    23.01.1717:48:20

    Новость не просто хорошая, а это почти что знаковое событие. Наконец в России изготовили серийную активную фазированную решётку. Хорошо бы какой-то хороший обзор кто-то сделал со знанием дела, со сравнением в иностранными приборами. Будем ждать дальнейших новостей

    #877597
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    23.01.1718:40:32

    Меня вот только удивляет желание Минобороны получить в короткие сроки истребитель уже шестого поколения, хотя еще Т-50 не доведен окончательно до ума. Обещают совершить первый полёт прототипа самолета будущего до 2023 года. Возможно, российские инженеры действительно совершили качественный рывок в материаловедении и радиоэлектронике. В любом случае радует, что разработки ведутся.

    #877607
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