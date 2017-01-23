Первые серийные образцы радара для ПАК ФА уже изготовлены

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию радиолокационного комплекса для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) практически завершена, уже созданы первые серийные образцы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей») Юрий Белый.

«Соответствующая ОКР находится на завершающей стадии. Более того, головной изготовитель — Государственный Рязанский приборный завод - уже сделал первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка — прим. ТАСС)», — рассказал он.

По словам Белого, летные испытания нового радара «идут без особых замечаний». «Но сколько они продлятся, — сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас», — подчеркнул Белый.

ПАК ФА — перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в 2017 году.