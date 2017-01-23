Масштабы строительства объектов для Министерства обороны РФ достигли уровня послевоенного периода. Об этом заявил в интервью газете «КоммерсантЪ» заместитель министра обороны Тимур Иванов.

По его словам, только за минувший год в интересах военных возведено более 2,5 тысячи сооружений общей площадью почти три миллиона квадратных метров. Работы ведутся от Калининграда до Курил.

«Одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы. Работа ведется от Калининграда до Курил», — пояснил Иванов.

Среди крупнейших проектов, по словам замминистра, можно выделить стройку в Вилючинске. Там отремонтировали причал и береговую инженерную инфраструктуру, предназначенную для базирования атомных ракетоносцев класса «Борей».

Кроме того, в Новороссийске возвели причалы для дизельных подлодок проекта 636, а в Южном военном округе завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад, оснащенных комплексами «Искандер-М». Также продолжаются работы в Арктической зоне.