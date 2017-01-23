В Оренбурге открыли новую школу на 1135 учеников

23 января школа № 86 в Оренбурге встретила своих первых учеников. 220 школьников приступили к занятиям в 4 первых, 2 вторых, 2 пятых и 2 шестых классах.

Строительство школы началось в июне 2016 года. Финансирование объекта осуществлялось за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Стоимость проекта составила 868,4 млн рублей.

Проектная мощность школы рассчитана на 1135 учащихся. В 2017 году в школе будут открыты 5 первых классов для 125 детей. Планируется открытие трех 10-х классов различной профильной направленности: информационно-технологической, гуманитарной, естественно-научной.

Открытие новой школы позволит оказывать качественные образовательные услуги всем детям школьного возраста и полностью решит вопрос обеспечения школьным образованием детей 17-го северо-восточного жилого района Оренбурга.

Новая школа рассчитана на 1135 учеников. Планируется, что в следующем учебном году будет пять классов для первоклашек и откроется три профильных 10-х классов. Коллектив новой школы составляют 100 педагогических работников и 54 человека учебно-вспомогательного персонала.

Учреждение оборудовано в соответствии с федеральными требованиями. Построены два спортивных и тренажерный залы, актовый зал, учебные кабинеты, игровые и спальные комнаты, библиотека с двумя читальными залами, пищеблок. На территории школы имеются спортивная площадка, площадки с игровым комплексом и теневым навесом.

Образовательное заведение построили всего за полгода, работы начались в июне 2016 года. Всего на строительство было потрачено 868 млн. рублей.

Строительство и ввод в эксплуатацию новой школы стало очередным шагом в направлении ликвидации в Оренбургской области второй учебной смены и перехода на одну смену обучения.