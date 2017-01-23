Блок № 2 индийской АЭС «Куданкулам» впервые вышел на 100% мощности

Второй энергоблок строящейся в Индии при российском участии АЭС «Куданкулам» впервые вышел на 100% мощности, сообщил департамент атомной энергии Индии.

«Успешно завершив плановое повышение мощности, второй ядерный реактор АЭС „Куданкулам“ достиг мощности 100% 21 января 2017 года в 20.30 часов (18.00 мск)», — заявили в департаменте.

«Сегодня ночью после завершения этапа физических экспериментов на уровне мощности 90% и получения разрешения регулирующего органа в Индии, реакторная установки блока № 2 выведена на 100% номинальный уровень нейтронной мощности. Мы подошли к последнему этапу динамических испытаний на номинальной нагрузке», — отметил вице-президент по проектам в Южной Азии группы компаний Росатома ASE Андрей Лебедев, слова которого цитируются в сообщении ASE.

Операции по подъему мощности энергоблока с 90% до 100% прошли в соответствии с технологическим регламентом. Теперь планируется проведение комплексных динамических испытаний в течение 15 суток. В рамках испытаний будут подтверждены проектные характеристики основных систем энергоблока и его динамическая устойчивость в отдельных режимах нарушений нормальной эксплуатации.

Согласно графику, завершение этого этапа испытаний планируется на первую декаду февраля, после чего последуют 72-х часовые испытания с дальнейшим переходом к этапу годовой гарантийной эксплуатации энергоблока, добавил Лебедев.