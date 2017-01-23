Добавить статью
Российские проекты за рубежом

Блок № 2 индийской АЭС «Куданкулам» впервые вышел на 100% мощности

Второй энергоблок строящейся в Индии при российском участии АЭС «Куданкулам» впервые вышел на 100% мощности, сообщил департамент атомной энергии Индии.

«Успешно завершив плановое повышение мощности, второй ядерный реактор АЭС „Куданкулам“ достиг мощности 100% 21 января 2017 года в 20.30 часов (18.00 мск)», — заявили в департаменте.

«Сегодня ночью после завершения этапа физических экспериментов на уровне мощности 90% и получения разрешения регулирующего органа в Индии, реакторная установки блока № 2 выведена на 100% номинальный уровень нейтронной мощности. Мы подошли к последнему этапу динамических испытаний на номинальной нагрузке», — отметил вице-президент по проектам в Южной Азии группы компаний Росатома ASE Андрей Лебедев, слова которого цитируются в сообщении ASE.

Операции по подъему мощности энергоблока с 90% до 100% прошли в соответствии с технологическим регламентом. Теперь планируется проведение комплексных динамических испытаний в течение 15 суток. В рамках испытаний будут подтверждены проектные характеристики основных систем энергоблока и его динамическая устойчивость в отдельных режимах нарушений нормальной эксплуатации.

Согласно графику, завершение этого этапа испытаний планируется на первую декаду февраля, после чего последуют 72-х часовые испытания с дальнейшим переходом к этапу годовой гарантийной эксплуатации энергоблока, добавил Лебедев.

https://ria.ru/atomtec/20170122/1486228193.html

Росатом, АЭС "Куданкулам", Индия
  • Марина Земская Марина Земская
    23.01.1722:54:50

    Логичное развитие многолетних трудов наших атомщиков! Хороший пример работы российских специалистов. Надеюсь, что станция также славно будет служить не один десяток лет.

    #877703
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru