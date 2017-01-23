В Ингушетии открыли новую школу на 540 ученических мест

23 января, в городе Сунже ввели в эксплуатацию новую трехэтажную школу. На эти цели затрачено более 150 млн рублей. Площадь здания составляет 6,4 тыс. кв.м.

Строительство нового объекта началось год назад. Корпус, где располагалась школа, был возведен в 1928 году, а в 1934 его приспособили под общеобразовательное учреждение. В 1941-44 гг. в здании размещался военный госпиталь. В 1976 году после сильного землетрясения в корпусе был произведен капремонт.

Учащиеся школы занималась в две смены, также была еще подвесная смена для подготовительных классов. В новом здании обучение будет проходить в односменном режиме. Школа включает в себя 28 кабинетов, компьютерный класс, кабинет педагога-психолога. Предусмотрены три оборудованных лаборатории по физике, биологии и химии, имеются спортзал площадью около 240 кв.м., большая библиотека и ИКТ-центр, актовый зал на 204 места, столовая на 80 человек.

На прилегающей к зданию территории построены очистные сооружения, новая котельная с автоматическим управлением, установлены отдельный трансформатор и резервный дизель-генератор.