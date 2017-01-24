На юге острова продолжается создание уникального сельхозпредприятия полного цикла — от выращивания сырья для кормов до производства молока и мяса. В общей сложности на мегаферме будут содержаться более 10 000 голов крупного рогатого скота, только дойного стада — 3800 коров. Строительство первой очереди хозяйства — в окрестностях села Троицкое — завершится уже летом этого года. А осенью сюда начнут поставлять высокопродуктивный скот. Сейчас на площадке, где не смолкает шум техники, подготовлены фундаменты под здания будущей фермы, вскоре начнется монтаж стен из металлоконструкций.

Свои финальные очертания первая очередь мегафермы на 1900 голов дойного стада начнет обретать через 2 недели, когда на площадку поступят первые партии металлоконструкций, сообщил управляющий директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Богдан Хилько. Данная компания ранее уже успешно построила подобный современный комплекс на Дальнем Востоке — в Приморском крае. А в Сахалинской области со своим проектом в качестве инвестора вошла в число резидентов территории опережающего развития сельскохозяйственной направленности «Южная».

— Вся мегаферма, по сути, представляет собой большой конструктор. Металл для нее имеет устойчивое трехслойное полимерное покрытие и аккуратно уложен поставщиком в специальные контейнеры. Для оперативности сборки каждая деталь пронумерована. Монтаж конструкций проходит сравнительно быстро: по опыту один коровник площадью 10 000 квадратных метров на 832 головы собирается в течение 2 месяцев. Так что в августе рассчитываем стройку завершить, чтобы осенью завезти сюда первый скот.