«Омсктрансмаш» начал изготавливать оборудование для атомных и нефтяных станций

Дочернее предприятие УВЗ «Омсктрансмаш» получил право на конструирование оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов и уже отправил заказчику первую продукцию.

В конце 2016 года «Омсктрансмаш» получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сложного оборудования для работы с ядерной энергией. Это право дало предприятию новые возможности сотрудничества с представителями энергетической отрасли страны.

Предприятие уже изготовило первую партию продукции — охладители пара DN 100 и DN 250, которая была отправлена заказчику 13 января. Изделия будут использоваться в нефтеперерабатывающем производстве. Пароохладители соответствуют повышенным требованиям к материалам и комплектующим и способны выдержать температуру нагрева до 250 градусов Цельсия, а также давление до 0,85 МПа.

«Для обеспечения полного цикла изготовления продукции для атомных и тепловых станций разработаны мероприятия, включающие серьезную подготовку производства, в том числе — участков карбонитрации, химического никелирования, ультразвукового контроля сварных соединений корпусных деталей, а также проведение аккредитации центральной заводской лаборатории. Кроме того, в соответствии с требованиями Федеральной службы по атомному надзору осуществлена аттестация технологии, специалистов и используемого оборудования. Все это позволит предприятию осуществлять технологическую подготовку производства и изготовление деталей с минимальным участием сторонних организаций и самостоятельно вести многоступенчатый контроль качества изделий на каждом этапе», — отмечает главный металлург «Омсктрансмаша» Павел Михайлов.