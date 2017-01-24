В Приморском крае открыто производство развивающих игровых наборов из приморской древесины

В Чугуевке открыли уникальное для края производство. Из приморской древесины делают развивающие игровые наборы для детей. Создатели уверены, что именно дерево — это идеальный материал для игрушки. Гипоаллергенный и абсолютно безопасный.

Дмитрий Климко, технолог производства:

— Наши игрушки мы делаем из липы. Мы не добавляем ни клей, ни лак, ни краску. Если ребенок будет пробовать игрушку на вкус, ему от этого ничего не будет.

Наборы «Куби Дуби» различаются по степени сложности и направлены на развитие у ребенка фантазии, интеллекта и умения логически мыслить. Они позволяют создавать сотни различных вариаций: от не очень сложных домиков до оригинальных балансирующих конструкций. К каждому набору прилагается буклет с примерами сборки.

Александр Удод, представитель торговой марки «Куби Дуби»:

— В наборах у нас идет буклет, где написано, что можно собрать. Но это минимум. Наши наборы позволяют до бесконечности варьировать. Все зависит от того, насколько у ребенка развита или развивается фантазия и логика.

Детские конструкторы из дерева популярны по всему миру, все больший спрос на них и в России. В нашу страну игрушки везут из Тайваня, Таиланда и США. Но цены на заграничный конструктор «кусаются». Теперь у покупателя есть альтернатива.

Александр Удод, представитель торговой марки «Куби Дуби»:

— Наши игрушки, если сопоставлять с зарубежными аналогами, стоят на порядок дешевле. А в дальнейшем мы постараемся сделать ценник на наши игрушки еще дешевле, чтобы они стали доступнее для наших потребителей.

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Игрушки «Куби Дуби» уже вышли на российский рынок. Кроме Приморья их можно купить еще в девяти регионах страны. Пока «Куби Дуби» продается только в магазинах торговой сети «Бубль Гум». Но скоро появятся и в других супермаркетах детских товаров.