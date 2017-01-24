Россия начала поставки кукурузы в Сенегал

Российская Федерация приступила к поставкам кукурузы в Сенегал. Суда с партиями российской кукурузы суммарным объемом порядка 67 тыс. тонн, предназначенными для экспорта во Вьетнам (63,6 тыс. тонн) и в Сенегал (3,5 тыс. тонн) вышли из порта Новороссийск.

«Это первая партия отечественной кукурузы, отгруженной в 2016/2017 сельскохозяйственном году не только в Республику Сенегал, но в регион, именуемый Южной (страны к югу от Сахары) Африкой», — отмечается в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Россельхознадзор ранее публиковал информацию о двукратном увеличении экспорта российской пшеницы в Республику Сенегал, государство, расположенное в Западной части Африканского континента. Так, за 2016/2017 сельскохозяйственный год (за период с июля 2016 — январь 2017) экспортировано уже порядка 170 тыс. тонн пшеницы. В 2015/2016 сельскохозяйственный год экспортировано из РФ пшеницы — 86 тыс. тонн, экспорт кукурузы отсутствовал.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19888.html