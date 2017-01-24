Российский конструктор «Фанкластик» с 1 по 6 февраля примет участие в крупнейшей ежегодной международной выставке игрушек в Нюрнберге — Spielwarenmesse 2017. В рамках события, продукт заявлен в конкурсе Toy Award 2017 — эта высокая награда ежегодно присуждается инновационным новинкам выставки. Кроме того, 31 января 2017 года перед выставкой состоится мероприятие для прессы Press Preview — «Обзор новинок для прессы», где «Фанкластик» представит свой проект.

«Фанкластик» — первый в России конструктор, созданный по оригинальной технологии пространственной сборки элементов. В отличие от классических детских зарубежных конструкторов, использующих плоское соединение деталей, в российском применяется трехмерный способ соединения элементов, безгранично расширяющий возможности сборки моделей: плоскость-плоскость, плоскость-торец, торец-торец. Ребристая поверхность деталей массирует подушечки пальцев, за счет чего стимулируются нервные окончания и активизируется работа мозга.

Более 2 800 участников из более чем 60 стран примут участие в выставке. Россию представят 42 лучших производителя игрушек, среди которых и «Фанкластик». Конструктор будет представлен в товарной группе: «Технические игрушки, развивающие игрушки, военные игрушки (зал № 5 B-22).

Умный конструктор продемонстрирует последние новинки, среди которых: колеса, шестеренки для подвижных, конструкций, полозья и другие. Также, будет представлена подвижная нога знаменитого робота СЗРО из фильма «Звездные войны». На стенде производителя из деталей конструктора будут построены трехметровая Эйфелева башня, пространственное кольцо и покемон Пикачу.

— Для нас это важнейшее событие! На выставке для многих производителей детских игрушек откроются новые горизонты и для нас в том числе. Это будет новый этап в развитии, после прохождения которого мы, с легкостью, сможем завоевать новые ниши для бизнеса.- поясняет Нина Мышанская, коммерческий директор «Фанкластик».

По итогам 2016 года «Фанкластик» уже представлен в 50 городах по всей России, на его основе запускаются образовательные проекты и открываются методические кабинеты для преподавателей, продукт вышел на европейский и азиатский рынки. Конструктор производится в Подмосковье из экологически чистого и безопасного пластика АБС. Запатентован в России и во всем мире. Свой путь в Европу российский умный конструктор начал весной 2016 года, когда завоевал бронзовую медаль на международном конкурсе дизайна A' Design Award and Competition в категории «Игрушки, игры и товары для хобби».