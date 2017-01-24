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Образование

В Якутии открыли новый корпус филиала Северо-Восточного федерального университета

23 января в городе Мирном состоялось открытие нового учебно-лабораторного корпуса на 500 мест филиала Северо-Восточного федерального университета — Мирнинского политехнического института.

Открытие нового корпуса стало важным этапом развития всего высшего образования Западной Якутии. В старом корпусе и студентам, и преподавателям было тесно, так как лаборатории и лекционные аудитории порой совмещались.

В настоящее время на горном факультете и факультете гуманитарных и естественных наук института, которые будут обучаться в новом корпусе, образование получают свыше 800 студентов. В контингент студентов входят представители 25 районов республики.

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2712150

Якутия, Северо-Восточный федеральный университет
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