В Якутии открыли новый корпус филиала Северо-Восточного федерального университета

23 января в городе Мирном состоялось открытие нового учебно-лабораторного корпуса на 500 мест филиала Северо-Восточного федерального университета — Мирнинского политехнического института.

Открытие нового корпуса стало важным этапом развития всего высшего образования Западной Якутии. В старом корпусе и студентам, и преподавателям было тесно, так как лаборатории и лекционные аудитории порой совмещались.

В настоящее время на горном факультете и факультете гуманитарных и естественных наук института, которые будут обучаться в новом корпусе, образование получают свыше 800 студентов. В контингент студентов входят представители 25 районов республики.