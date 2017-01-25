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Судостроение и судоходство

Модернизированная подлодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота

В среду, 25 января, модернизированная дизель-электрическая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 «Палтус» передана Тихоокеанскому флоту.

Торжественная церемония прошла в городе Большой Камень Приморского края

На ремонт и модернизацию на Амурском судостроительном заводе подлодка встала еще в 2003 году.

Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе. В 1993-1995 годах совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».

http://flot.com/2017/244943/

ТОФ, Амурский судостроительный завод, АСЗ, ДЭПЛ, 877, Палтус, Варшавянка
  • Katamaran Katamaran
    25.01.1710:51:35

    Соскучилась по воде поди?

    #878110
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      25.01.1710:53:27

      Ну, на воде она довольно давно. Достройка на плаву. Испытания… А вот по службе наверное соскучилась    

      #878111
  • A_SEVER A_SEVER
    25.01.1710:59:33

    На ремонт и модернизацию на Амурском судостроительном заводе подлодка встала еще в 2013 году.
    Только не в 2013, а ещё в 2003 — на 10 лет раньше…    

    #878112
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      25.01.1711:02:32

      Уже поправил. Эт флотпром чет слажал с датами

      #878115
  • Кирилл Булгаков
    25.01.1713:33:53

    А кто-нибудь знает, она теперь может Калибры или другие КР запускать?

    #878178
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      25.01.1713:47:53

      Нет. КР пускать не может. Вооружение не модернизировалось

      #878190
  • Нет аватара vlTepes
    25.01.1713:34:05

    В чем заключалась модернизация? Калибр-ПЛ сможет?

    #878180
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