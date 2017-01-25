Модернизированная подлодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в состав Тихоокеанского флота

В среду, 25 января, модернизированная дизель-электрическая подводная лодка Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 «Палтус» передана Тихоокеанскому флоту.

Торжественная церемония прошла в городе Большой Камень Приморского края

На ремонт и модернизацию на Амурском судостроительном заводе подлодка встала еще в 2003 году.

Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877. Заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе. В 1993-1995 годах совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки».