

44 новые фермы построили в Удмуртии за 1,5 года

44 новые фермы построили в Удмуртии в 2016 году. Как сообщил на пресс-конференции зампред республиканского правительства Сергей Токарев, еще 24 здания реконструировали. «Прошлый год стал успешным для агропромышленного комплекса, несмотря на трудности. Если в 2015 нас заливало, то в 2016 нас засушило. На первом этапе мы решили поддержать строительство животноводческих помещений. В итоге за 1,5 года мы по республике построили 44 новые фермы и 24 помещения мы реконструировали. Это 17 тыс. скотомест. Такого за последние 20 лет в Удмуртии не было», — рассказал Токарев. По его словам, на данный момент везде, кроме Камбарского района, идет реконструкция зданий. «В 2017 году планируем построить еще примерно 100 помещений. Обязательное условие получения субсидий здесь, если вводишь объект, то нужно увеличивать поголовье фермы на 25%", — пояснил заместитель председателя правительства. Он также отметил, что в Удмуртии за год поголовье коров увеличилось на 1236 голов до 114,9 тыс голов.